Передчуття підштовхнуло чоловіка в останній момент придбати квиток на касі в магазині / © Фото з відкритих джерел

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Житель міста Грір у штаті Південна Кароліна Джеймс Хоук приїхав до сусіднього штату Північна Кароліна у справах, пов’язаних із будівельною роботою. Чоловік не планував брати участь у лотереї, але вже біля каси раптом вирішив придбати скретч-квиток за 20 доларів. Його імпульсивна покупка виявилася щасливою: американець виграв 250 тисяч доларів — приблизно 11,3 млн грн за курсом НБУ на 21 листопада.

Про це повідомляє UPI.

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Як випадкова покупка принесла чоловікові чверть мільйона доларів

Джеймс Хоук придбав квиток у магазині Circle K на шосе Бойлстон у містечку Міллс-Рівер. Це був скретч-квиток Holiday Gold Surprise вартістю 20 доларів.

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«Я навіть не збирався купувати його, поки не підійшов до каси. Просто побачив один, який мені сподобався, і мав якесь передчуття», — розповів переможець представникам лотереї.

Після придбання квитка американець вийшов на парковку магазину та почав стирати захисний шар. Як зазначає North Carolina Education Lottery, спочатку Хоук неправильно прочитав суму виграшу.

«Спочатку я подумав, що виграв 250 доларів. А потім зрозумів, скільки це насправді. Я ніколи раніше не бачив стільки нулів», — зізнався чоловік.

Місцевий телеканал WSOC-TV також розповів цю історію. За його даними, Хоук звернувся до штаб-квартири лотереї 12 листопада, щоб отримати приз.

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Скільки грошей переможець отримає після сплати податків

Замість заявлених 250 тисяч доларів чоловік фактично отримав 180 031 долар після обов’язкових федеральних податків і податків штату. За офіційним курсом на 21 листопада це приблизно 8,1 млн грн.

Попри податкові відрахування, виграш залишається значним. Хоук повідомив, що збирається інвестувати отримані гроші, але не уточнив, у що саме.

Скретч-гра Holiday Gold Surprise з’явилася у продажу в листопаді. Вона передбачала три головні призи по 250 тисяч доларів, і Хоук став першим переможцем такого призу. Два інших на момент повідомлення лотереї ще не були отримані.

За інформацією офіційної сторінки гри, шанси виграти головний приз становили приблизно один до 575 220.

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Як лотерейні виграші змінюють життя переможців

Великі гроші не завжди змушують переможців залишати роботу чи кардинально змінювати звичний спосіб життя. Наприклад, мешканка американського міста Портсмут виграла 2 мільйони доларів під час обідньої перерви, але не стала святкувати, а спокійно повернулася на роботу, приховавши новину від колег. Вона обрала одноразову виплату та отримала 952 тисячі доларів до вирахування податків.

Інший шлях обрала британка Френсіс Конноллі, яка разом із чоловіком 2019 року виграла 115 мільйонів фунтів стерлінгів у EuroMillions. Подружжя заснувало благодійний фонд, а згодом віддало половину виграних статків на допомогу іншим. Жінка пояснювала, що для неї важливіше підтримати тих, хто потребує допомоги, ніж накопичувати гроші.

Втім, навіть виграш мільйонів не завжди означає, що людина отримає ці гроші. Американець Кларенс Джексон свого часу вгадав усі шість номерів і мав виграти 5,8 мільйона доларів, але втратив право на приз, бо звернувся по виплату із запізненням на три дні після завершення терміну дії квитка. Чоловік роками судився з лотерейною компанією, однак суди відмовили йому у виплаті.

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