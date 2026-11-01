Ніколи не купуйте це в супермаркеті: які популярні види сиру шкодять здоров’ю та псують страви

Ці п'ять видів сиру не варто купувати / © Фото з відкритих джерел

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Сир є одним з основних продуктів у супермаркеті. Зокрема, тертий пармезан для посипання пасти, чи скибочки чеддеру для бутербродів. Однак не всі сири однакові.

Про це пише Daily Mail.

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Купівля надмірно обробленого сиру може суттєво вплинути на смак і текстуру. Немає причин повністю виключати сири з супермаркету, головне — знати, на що звертати увагу і чого уникати.

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Стівен Флемінг, торговець сиром з Лідса, розповів: «Сир не стає раптово менш смачним лише тому, що він на полиці супермаркету. Якщо супермаркет підтримує хороших виробників і знайомить тисячі людей з кращим сиром, я б радше аплодував, ніж критикував».

Ці види сирів з супермаркету, які ці експерти ніколи б не купили. Вони розповіли, на що варто звернути увагу.

1. Попередньо тертий сир

Купівля попередньо тертого сиру може допомогти скоротити час приготування на кухні. Але для сировара Стівена Флемінга це сир номер один, якого він уникає в супермаркеті.

«Ви платите комусь іншому за те, щоб він його натер. У нього набагато більша площа відкритої поверхні, тому він швидше втрачає свіжість, а багато тертих сирів містять картопляний крохмаль або інший інгредієнт, що запобігає злежуванню шматочків. Натріть його самостійно», — сказав він.

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Ці додані інгредієнти можуть вплинути на те, як плавиться сир. Тому щоб бути в безпеці, краще натерти його самостійно.

2. Індивідуально загорнуті скибочки плавленого сиру

Напевно, не дивно, що експерт з сиру Луїза Аллен не купуватиме індивідуально загорнуті скибочки сиру.

«Хоча вони зручні для бургерів та сендвічів, вони часто дуже відрізняються від традиційного блоку чеддеру та можуть не мати глибини смаку та характеру хорошого, витриманого чеддеру», — пояснила вона.

3. Сир зі зниженим вмістом жиру

На думку продавця сиру містера Флемінга, якщо він їсть сир, то це має бути справжній сир. Він рекомендує їсти менше «справжнього», а не переходити на версію зі «зниженим вмістом жиру».

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«Жир є важливою частиною текстури та смаку сиру. Я зазвичай вважаю версії зі зниженим вмістом жиру набагато менш ситними», — зазначив він.

4. Дуже м’який чеддер

Не всі люблять міцний або смердючий сир. Але навіть експерт зі спеціалізованих сирів пані Аллен закликає людей досліджувати більш зрілі сорти сиру. Особливо якщо ви шукаєте чудовий сендвіч або сирну дошку з сиром.

«Сир розвиває значну частину свого смаку під час дозрівання, стаючи глибшим, горіховішим та пікантнішим, а деякі традиційно виготовлені сорти розвивають ці чудові хрусткі кристали. Варто розглядати добре зрілий чеддер», — підкреслила вона.

5. Дешеві коробки з вибором сирів

Власниця сирного та винного бізнесу Саммер сказала: «Я б обережно ставилася до дуже дешевих коробок з вибором сирів, особливо тих, що коштують менше 20 фунтів стерлінгів».

За її словами, коли ви отримуєте кілька різних сирів за таку низьку ціну, варто подумати, наскільки багато ви отримуєте з погляду якості. Вони можуть мати вигідний вигляд, але часто смак, зрілість та складність просто відсутні.

На що варто звертати увагу

Інгредієнти

Аллен зауважив: «Один з найпростіших способів зрозуміти, що ви купуєте, – це перевернути упаковку. Багато традиційних сирів виготовляються з використанням лише кількох інгредієнтів: молока, заквасок, сичужного ферменту та солі».

Хоча довший список інгредієнтів не обов’язково означає, що ваш сир «низької якості», якщо купівля традиційного сиру є пріоритетом, то коротший і простіший список інгредієнтів – це правильний вибір.

Текстура та аромат

Сир дає багато підказок про його якість ще до того, як ви його скуштуєте. Зрілий чеддер може мати трохи крихку текстуру та насичений, пікантний аромат, тоді як правильно стиглий брі повинен мати м’яку, кремову серединку.

Секрет полягає в тому, щоб зрозуміти, що є нормальним для цього сорту. Якщо щось має несподівано неприємний запах, ознаки псування або неправильно зберігалося, не ризикуйте.

Дозрівання та походження

Якщо ви зупиняєтеся біля прилавка з сиром, запитайте, звідки походить сир і як його виготовляють, оскільки це може багато розповісти вам про його смак.

Молоко, місцеве середовище, техніка сироваріння та процес витримки допомагають надати сиру його індивідуального характеру. Британські сировари виробляють виняткові сорти: від насиченого традиційного фермерського чеддеру до м’яких сирів з пухкою скоринкою, які можуть конкурувати з деякими з найвідоміших французьких сортів.

Смак

«Моя головна рекомендація — бути допитливим. Читайте етикетку, ставте запитання та експериментуйте з різними стилями».

Не бійтеся попросити свого продавця сиру скуштувати сир, щоб ви могли спробувати заздалегідь.

Іменований виробник

«Якщо на упаковці вказано, хто насправді виготовив сир, це хороший початок», — сказав Флемінг.

Для нього, дивлячись на те, де був вироблений сир, яким виробником, який вид молока використовувався, можна розкрити набагато більше, ніж його маркетингові прикметники, що обіцяють «вершковий» або «вінтажний» смак.

Саммер додала: «Шукайте сири з AOC, які свідчать про те, що вони були вироблені в певному регіоні відповідно до встановлених стандартів і традиційних методів».

Характер

Флемінг сказав: «Ремісничий сир — це сільськогосподарський продукт. Молоко змінюється залежно від сезону, а сири змінюються в міру дозрівання. Одна з речей, які мені подобаються в справжньому сирі — це те, що його не створюють так, щоб він мав абсолютно однаковий смак 365 днів на рік».

Нагадаємо, експерти назвали найкращий вид сиру, який потрібно споживати людям після 60 років. Тому що для людей, які перетнули шістдесятирічний рубіж, дієтологи та гастроентерологи рекомендують звернути особливу увагу на новий молочний продукт, який здатний стати чудовою та кориснішою альтернативою традиційному кисломолочному сиру. Мовиться про ніжну італійську рикоту.

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