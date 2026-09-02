Ніколи не знімайте наліпку з фруктів одразу після купівлі: ось чому це може бути помилкою

Що означають наліпки на фруктах / © pexels.com

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Але, як виявляється, поспішати не варто. Знімати наліпки з фруктів краще безпосередньо перед тим, як ви збираєтеся їх їсти або готувати. Причина не лише в самій наліпці, а й у тому, що разом із нею можна пошкодити поверхню плода.

Навіщо на фруктах потрібні наліпки

Наліпки, які можна побачити на яблуках, нектаринах, сливах та інших фруктах у магазинах, часто містять так званий PLU-код — спеціальний код для ідентифікації продукції.

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Він допомагає магазинам вести облік товарів і правильно визначати їхню вартість на касі, зокрема під час самообслуговування. Але користь наліпки не закінчується після покупки.

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Вона також може стати важливою, якщо певний вид фруктів відкликають із продажу. За ідентифікаційною інформацією на наліпці покупець може зрозуміти, чи стосується відкликання саме придбаного ним продукту.

Чому не варто одразу знімати наліпку з яблука

Головна причина — ризик пошкодити шкірку.

Коли ви відриваєте наліпку, разом із нею іноді може відшаруватися крихітний фрагмент поверхні фрукта. На перший погляд така подряпина або пошкодження здається абсолютно незначним, але воно може створити умови для швидшого псування.

Пошкоджена поверхня сильніше контактує з киснем. Це може сприяти окисленню та так званому ферментативному потемнінню — процесу, через який пошкоджена тканина фруктів змінює колір і поступово втрачає свіжість.

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Особливо обережними варто бути з фруктами, які мають ніжнішу шкірку. До них належать деякі сорти яблук, нектарини та сливи.

Тому проста звичка залишати наліпку на фрукті до моменту споживання може допомогти уникнути непотрібного пошкодження його поверхні.

Наліпка може допомогти у разі відкликання продукту

Є ще одна причина не поспішати знімати наліпки.

Іноді виробники або магазини відкликають певні партії фруктів через можливі проблеми з якістю чи безпечністю. У такій ситуації ідентифікаційна інформація на наліпці може допомогти визначити, чи належить конкретний фрукт до проблемної партії.

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Якщо ви зняли наліпку одразу після покупки та викинули її, встановити походження продукту може бути складніше.

Чи безпечні наліпки на фруктах

Попри те що наліпки не призначені для споживання, матеріали та клей, які використовують для них, мають бути придатними для контакту з харчовими продуктами.

Однак «харчовий» не означає «їстівний». Організм не перетравлює фруктові наліпки, тому навмисно їсти їх не варто.

Якщо ж маленький шматочок наліпки або клею випадково потрапив до рота, це зазвичай не становить небезпеки. Водночас для маленьких дітей наліпки можуть бути ризиком вдавлення, тому перед миттям та вживанням фруктів їх краще повністю видаляти.

Коли найкраще знімати наліпку з фруктів

Оптимальне правило дуже просте: не знімайте наліпку одразу після покупки.

Залиште її на фрукті під час зберігання, а видаліть безпосередньо перед тим, як збираєтеся його їсти або використовувати для приготування страви.

Перед споживанням фрукт варто добре вимити, а потім зняти наліпку та переконатися, що на шкірці не залишилося клею.

FAQ

Чи потрібно знімати наліпки з фруктів перед зберіганням?

Ні, поспішати не потрібно. Краще залишити наліпку на фрукті до моменту споживання. Під час її зняття можна пошкодити шкірку, що потенційно сприятиме швидшому псуванню фрукта.

Чи можна їсти фрукти з наліпкою?

Наліпку потрібно зняти перед вживанням — вона не є їстівною. Матеріали та клей для таких наліпок виготовляють із компонентів, придатних для контакту з харчовими продуктами, але це не означає, що саму наліпку можна їсти.

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