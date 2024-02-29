"Нікому не кажіть": у замку знайшли пляшку з посланням 1966 року від "Джеймса Бонда" – фото

Також там були сторінки газети.

Проєкт реставрації замку на острові Джерсі призвів до несподіваного відкриття всередині каміна – послання у пляшці, датоване 1966 роком.

У повідомленні у соціальній мережі Jersey Heritage йдеться, що робітники, які виконували реставраційні роботи на першому поверсі офіцерських кают у замку Елізабет, розблокували камін і знайшли в пляшці заховане послання.

У записці, датованій 26 лютого 1966 року, йдеться: "Агент 007 Джеймс Бонд. 26 лютого 1966 року. P.S. Секретний агент. Нікому не кажіть".

Записка у пляшці / Фото: instagram.com/jerseyheritage

На звороті банкноти написано: "EA Blampied", що, можливо, є відсиланням до художника з Джерсі Едмунда Блампіє, який помер у серпні 1966 року.

Нотатка була написана майже рівно через два місяці після виходу "Кульової блискавки", фільму про Джеймса Бонда з Шоном Коннері в головній ролі.

У пляшці також були сторінки від 15 по 18 щотижневої газети Reveille від 23 лютого 1966 року.

"Нам потрібна ваша допомога, щоб пролити світло на загадкову записку", - написали у своєму дописі представники Jersey Heritage. Вони попросили всіх, хто має інформацію про послання у пляшці, зв'язатися з ними.

Нагадаємо, у стародавньому скарбі виявили вироби з металу, якого не існує на Землі. Дослідники припустили, що залізні артефакти були виготовлені із метеоритного матеріалу.

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