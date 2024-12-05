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Німець випив два літри лимонного та лаймового соку за рекордні секунди: якими були наслідки (фото)

Німець випив два літри лимонного та лаймового соку за рекордні секунди: якими були наслідки (фото)

Німець випив два літри лимонного та лаймового соку за рекордні секунди: якими були наслідки (фото)

Андре Ортольф / Фото: Guinness World Records

Він повернув свої титули.

Серійний світовий рекордсмен із Німеччини відновив два своїх колишніх титули за один день, випивши літри лимонного та лаймового соку.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

30-річний Андре Ортольф раніше утримував рекорди з найшвидшого випивання літра лимонного соку через соломинку, а також рекорд з випивання соку лайма, але цього року поступився обома рекордами іншому серійному рекордсмену Девіду Рашу.

Час випивання лимонного соку Ортольфом становив 16 секунд, а Раш побив його з результатом 13,53 секунди. Раш також побив рекорд Ортольфа із соком лайма у 16,82 секунди, зробивши це за 13,99 секунди.

Тепер Андре повернув собі обидва титули, показавши час 13,3 секунди для лимонного соку і 13,51 секунди для лаймового соку.

Андре Ортольф / © Guinness World Records
Андре Ортольф / Фото: Guinness World Records

За його словами, побиття обох рекордів в один день мало лише незначні наслідки.

"Взагалі, у мене зазвичай не виникає жодних проблем з харчовими та питними рекордами", - сказав Ортольф. "І цього разу мій шлунок почувався відносно добре, але у мене болів зуб. Біль минув лише через день".

Андре підрахував, що він побив близько 500 рекордів, а зараз на його рахунку понад 100 рекордів.

Ось лише деякі з них:

  • Найбільша кількість різдвяних штоленів, з'їдених за одну хвилину – 336 г
  • Найбільша кількість желе, з'їденого руками за одну хвилину – 1890 г
  • Найбільша кількість тірамісу, з'їдена за 30 секунд – 815 г
  • Найбільша кількість пасти васабі, з'їденого за одну хвилину – 610 г
  • Найбільша кількість гірчиці, з'їденої з тюбика за 30 секунд – 416 г
  • Найбільше картопляного пюре, з'їденого за одну хвилину – 1120 г

Нагадаємо, тим часом інший німець зараз намагається побити світовий рекорд з найдовшого часу, проведеного в підводному стаціонарному середовищі існування. Рюдігер Кох вже понад 60 днів живе під водою та розповів, як він облаштувався на глибині 11 метрів.

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