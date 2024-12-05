Німець випив два літри лимонного та лаймового соку за рекордні секунди: якими були наслідки (фото)

Серійний світовий рекордсмен із Німеччини відновив два своїх колишніх титули за один день, випивши літри лимонного та лаймового соку.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

30-річний Андре Ортольф раніше утримував рекорди з найшвидшого випивання літра лимонного соку через соломинку, а також рекорд з випивання соку лайма, але цього року поступився обома рекордами іншому серійному рекордсмену Девіду Рашу.

Час випивання лимонного соку Ортольфом становив 16 секунд, а Раш побив його з результатом 13,53 секунди. Раш також побив рекорд Ортольфа із соком лайма у 16,82 секунди, зробивши це за 13,99 секунди.

Тепер Андре повернув собі обидва титули, показавши час 13,3 секунди для лимонного соку і 13,51 секунди для лаймового соку.

Андре Ортольф / Фото: Guinness World Records

За його словами, побиття обох рекордів в один день мало лише незначні наслідки.

"Взагалі, у мене зазвичай не виникає жодних проблем з харчовими та питними рекордами", - сказав Ортольф. "І цього разу мій шлунок почувався відносно добре, але у мене болів зуб. Біль минув лише через день".

Андре підрахував, що він побив близько 500 рекордів, а зараз на його рахунку понад 100 рекордів.

Ось лише деякі з них:

Найбільша кількість різдвяних штоленів, з'їдених за одну хвилину – 336 г

Найбільша кількість желе, з'їденого руками за одну хвилину – 1890 г

Найбільша кількість тірамісу, з'їдена за 30 секунд – 815 г

Найбільша кількість пасти васабі, з'їденого за одну хвилину – 610 г

Найбільша кількість гірчиці, з'їденої з тюбика за 30 секунд – 416 г

Найбільше картопляного пюре, з'їденого за одну хвилину – 1120 г

Нагадаємо, тим часом інший німець зараз намагається побити світовий рекорд з найдовшого часу, проведеного в підводному стаціонарному середовищі існування. Рюдігер Кох вже понад 60 днів живе під водою та розповів, як він облаштувався на глибині 11 метрів.

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