Німецький міністр застряг у ліфті з Ляшком та поділився враженнями (фото)

Міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах під час візиту до України 11 червня ненадовго застряг у ліфті з українським колегою Віктором Ляшком.
Голова МОЗ Німеччини після цього заявив, що клініки були в незадовільному стані.
Про це Лаутербах написав у Мережі.
"Останній твіт про подорож Україною. Клініки були в незадовільному стані. Ось я застряг у ліфті з міністром охорони здоров’я Віктором Ляшком, який раптом опустився на 1 метр. Спочатку ніхто не хотів вилазити…", – йдеться в повідомленні.
Водночас міністр не уточнив, як їм все ж вдалося вибратися з ліфта.
Noch ein letzter Tweet zur Ukraine Reise. Die Kliniken waren in einem bescheidenen Zustand. Hier stecke ich mit Gesundheitsminister Victor Lyaschko im Aufzug fest, der ruckartig 1 Meter absackte. Rausklettern wollte zunächst niemand… pic.twitter.com/gke87rKYen— Prof. Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) June 10, 2022
Нагадаємо, з візитом в Україні цього ж дня побував міністр продовольства та сільського господарства Німеччини Чем Оздемір, який зустрівся з прем'єром Денисом Шмигалем.
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