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Німецький міністр застряг у ліфті з Ляшком та поділився враженнями (фото)

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Німецький міністр застряг у ліфті з Ляшком та поділився враженнями (фото)

Фото: Twitter-акаунт Карла Лаутербаха

Міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах під час візиту до України 11 червня ненадовго застряг у ліфті з українським колегою Віктором Ляшком.

Голова МОЗ Німеччини після цього заявив, що клініки були в незадовільному стані.

Про це Лаутербах написав у Мережі.

"Останній твіт про подорож Україною. Клініки були в незадовільному стані. Ось я застряг у ліфті з міністром охорони здоров’я Віктором Ляшком, який раптом опустився на 1 метр. Спочатку ніхто не хотів вилазити…", ­– йдеться в повідомленні.

Водночас міністр не уточнив, як їм все ж вдалося вибратися з ліфта.

Нагадаємо, з візитом в Україні цього ж дня побував міністр продовольства та сільського господарства Німеччини Чем Оздемір, який зустрівся з прем'єром Денисом Шмигалем.

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