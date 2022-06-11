Німецький міністр застряг у ліфті з Ляшком та поділився враженнями (фото)

Німецький міністр застряг у ліфті з Ляшком та поділився враженнями (фото)

Міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах під час візиту до України 11 червня ненадовго застряг у ліфті з українським колегою Віктором Ляшком.

Голова МОЗ Німеччини після цього заявив, що клініки були в незадовільному стані.

Про це Лаутербах написав у Мережі.

"Останній твіт про подорож Україною. Клініки були в незадовільному стані. Ось я застряг у ліфті з міністром охорони здоров’я Віктором Ляшком, який раптом опустився на 1 метр. Спочатку ніхто не хотів вилазити…", ­– йдеться в повідомленні.

Водночас міністр не уточнив, як їм все ж вдалося вибратися з ліфта.

Noch ein letzter Tweet zur Ukraine Reise. Die Kliniken waren in einem bescheidenen Zustand. Hier stecke ich mit Gesundheitsminister Victor Lyaschko im Aufzug fest, der ruckartig 1 Meter absackte. Rausklettern wollte zunächst niemand… pic.twitter.com/gke87rKYen — Prof. Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) June 10, 2022

Нагадаємо, з візитом в Україні цього ж дня побував міністр продовольства та сільського господарства Німеччини Чем Оздемір, який зустрівся з прем'єром Денисом Шмигалем.

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