Блогер Ukrainiko в супермаркеті / © скриншот з відео

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Німецькомовний TikTok-блогер Ukrainiko, який із 2022 року живе в Україні та розповідає іноземцям про життя в країні, був вражений незвичайним супермаркетом у Львові. Торговельний заклад вирізняється оригінальним дизайном у стилі IT-культури, де елементи програмування, відеоігор та комп’ютерних технологій інтегровані в інтер’єр усього приміщення.

Про це пише видання «Фокус» із посиланням на відео блогера в TikTok.

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Під час відвідування магазину Ukrainiko не приховував захоплення його оформленням і заявив, що українські супермаркети можуть вважатися найкращими у світі.

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«Україна справді має найкращі супермаркети всіх часів, подивіться на це. Супермаркет оформлений у дизайні IT», — поділився враженнями блогер.

За його словами, концепція інтер’єру продумана до найменших деталей. Тематика інформаційних технологій простежується по всьому торговельному залу: від стін і колон до окремих торгових зон.

Серед декоративних елементів можна побачити мотиви популярних відеоігор, програмний код, зображення комп’ютерних з’єднань, дротів та знайомі користувачам операційної системи Windows вікна.

«Ми бачимо мотиви відеоігор, як тут, програмний код, якісь дроти, з’єднання, вікна Windows», — розповів Ukrainiko.

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Як оформлені м’ясний і рибний відділи

Окремо блогер звернув увагу на дизайн торговельних відділів. Зокрема, над вітринами з м’ясом і рибою розмістили піксель-арт, який підтримує загальну концепцію магазину.

Водночас Ukrainiko відзначив не лише незвичайне оформлення, а й якість викладки продуктів. Особливо йому сподобався вигляд рибної продукції.

«Лосось тут виглядав справді дуже-дуже добре», — зауважив автор відео.

IT-тематика присутня навіть у конструктивних елементах приміщення: колони прикрашені рядками програмного коду, а касові зони також оформлені відповідно до загальної концепції.

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Нагадаємо, британська блогерка Еллі, яка вже декілька років мешкає в Україні, розповіла про п’ять речей, які виявилися для неї несподіваними після переїзду. Серед головних відкриттів жінки — гостинність українців, доступність звичних британських продуктів, особливий ритм життя, якість медицини та швидкий розвиток країни.

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