“НЛО” над Києвом: Мережа вибухнула мемами про зарево над українською столицею

Жартівники в соцмережах про всяк випадок “збивають” ворожий НЛО або відправляють його вслід за російським воєнним кораблем.

Після того, як пізно увечері 19 квітня у небі над Києвом було помічено беззвучний спалах, який супроводжувався яскравим заревом, українські користувачі в соцмережах опублікували свої жартівливі версії того, що могло відбутися в небі над столицею України.

ТСН.ua зібрав найпопулярніші жарти на цю тему.

Найчастіше у мемах, які публікують українці, фігурує інопланетний космічний апарат. Щоправда, не завжди автори жартів упевнені, що інопланетяни на стороні українських збройних сил. Про всяк випадок ворожий НЛО “збивають” або відправляють вслід за російським воєнним кораблем.

Окрім того, в соцмережах жартують про те, що українські військові примудрилися за допомогою американської системи ППО Patriot вразити ворожий супутник або ж випадково влучити в один із Starlink Ілона Маска, який останнім часом робив неоднозначні заяви щодо України.

Ще одним “варіантом” подій жартівники називають появу Термінатора в околицях Києва.

Фото: із соцмереж

Фото: із соцмереж

Фото: із соцмереж

Фото: із соцмереж

Фото: із соцмереж

Фото: із соцмереж

Фото: із соцмереж

Фото: із соцмереж

Фото: із соцмереж

Фото: із соцмереж

Фото: із соцмереж

Фото: із соцмереж

Фото: із соцмереж

Нагадаємо, наразі офіційно невідомо, що сталось в небі над Києвом, проте одразу після цього в столиці та Київській області оголосили повітряну тривогу.

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