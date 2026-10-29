"НЛО" у формі гігантської таблетки: над США зафіксували дивний об'єкт

Пілоти зафіксували дивний об’єкт / © Daily Mail

Реклама

Пілоти, які пролітали над Огайо у США, зв’язалися з диспетчерською службою повітряного руху після того, як помітили дивний об’єкт поблизу свого літака. Вони припускали, що це НЛО, однак їм сказали, що на радарі нічого не реєструється.

Про це пише Daily Mail.

Реклама

У звіті, опублікованому в Національному центрі звітності про НЛО (NUFORC) 26 жовтня, описується сріблясте НЛО у формі таблетки, яке було майже нерухомим під час наближення літака.

Реклама

Один пілот сфотографував об’єкт, який він описав під час подальшого інтерв’ю зі слідчим NUFORC Беном Гансеном. Інцидент стався 16 серпня.

«Поверхня була срібною і сильно відбивала світло, як чистий полірований метал», — мовиться у звіті слідчого, у якому пілот був ідентифікований лише як «Дж.».

«Дж. описав це як однорідне, у формі таблетки. На поверхні не було жодних деформацій чи складок, а також воно не було звужене знизу», — написав Гансен.

Екіпаж не бачив жодних інших літаків у своїй системі попередження про зіткнення чи застосунку для відстеження польотів. Згідно зі звітом, авіадиспетчери Клівлендського центру також повідомили їм, що на радарі не відображаються жодні літаки чи неідентифіковані об’єкти.

Реклама

Дж. вважав, що об’єкт міг виникнути з грозових хмар, між якими пілоти намагалися пролетіти. Він поставив під сумнів, чи могла б повітряна куля вижити в таких умовах, повідомивши, що їхній власний літак зазнав обмерзання двигуна та помірної турбулентності після входу в хмари.

NUFORC підтвердила, що Федеральне управління цивільної авіації (FAA) не виявило об’єкта на радарі та не знайшло жодних збігів у базі даних для запланованих запусків повітряних куль.

«У поєднанні з оцінкою свідка, що об’єкт був заввишки щонайменше 30 футів та мав рівномірну форму без звуження зверху чи знизу, це створює деякі сумніви для теорії повітряних куль», — йдеться у звіті Гансена.

Близько 20:00 за східним часом пілоти заявили, що досягли висоти 41 000 футів і наближаються до великої грози, хмари якої піднімалися до 55 000 футів. Вони вирішили, що проліт через проміжок між хмарами — найбезпечніший маршрут.

Реклама

Саме тоді Дж. помітив дивний об’єкт попереду себе, трохи вище їхнього літака. Спочатку він повідомив, що той перебуває приблизно за п’ять миль, але пізніше оцінив відстань ближче до двох-трьох миль.

Пілоти оцінили, що об’єкт летів приблизно на висоті 43 000 футів, рухаючись у протилежному напрямку та проходячи ліворуч від них.

Спочатку він ставив питання, чи це метеозонд. Однак його рівна форма, без звуження внизу, змусила його поставити під сумнів це пояснення.

Поверхня об’єкта мала вигляд високополірованого металу. Дж. вважав, що його яскравість походить від відбиття сонячного світла, а не від власного випромінювання.

Зіткнення тривало близько двох хвилин. Інформація про політ, яку він пізніше надав, показувала, що їхній літак летів зі швидкістю приблизно 380 миль/год.

Дж. зробив одну фотографію на свій iPhone після того, як об’єкт пройшов повз них. На той час він оцінив, що він перебував приблизно за сім миль позаду літака. Пілот наголосив, що його опис походить від того, що він бачив його набагато ближче раніше під час зіткнення.

Пілот сказав, що те, як вони наближалися та пролітали повз об’єкт, нагадувало йому зустрічі із зустрічними літаками, що підсилювало його враження, що він рухався, а не плив на місці.

Приблизно через хвилину після того, як Дж. вперше помітив його, він зв’язався з авіадиспетчерами Клівленд-центру, щоб запитати, чи є поблизу якісь літаки чи метеозонди.

У системі попередження про зіткнення літака та в застосунку пілота для відстеження польоту нічого не було видно. За словами Дж., диспетчери також повідомили екіпажу, що на радарі в районі, де вони бачили об’єкт, нічого не видно. Пілоти продовжували спостерігати за ним, доки він не зник удалині позаду них.

NUFORC заявила, що ця зустріч ставить ширші питання щодо того, як влада реагує на повідомлення про непізнані об’єкти поблизу цивільних літаків.

Організація заявила, що немає жодних ознак того, що FAA передало це спостереження іншим агентствам для паралельного розслідування, стверджуючи, що потенційні авіаційні небезпеки заслуговують ретельнішого вивчення.

Вона також звернула увагу на обмін репліками в аудіозаписі, в якому авіадиспетчер пожартував про те, що пілоти подали звіт NUFORC, сказавши: «Обов’язково вкажіть, якого кольору був інопланетянин».

NUFORC стверджувала, що такі реакції можуть відбити бажання пілотів повідомляти про випадки. Навіть якщо об’єкт зрештою виявиться повітряною кулею, організація заявила, що його присутність у контрольованому повітряному просторі може викликати занепокоєння щодо безпеки.

Літаки, що рухаються зі швидкістю сотні миль на годину, можуть зазнати серйозних пошкоджень у разі зіткнення. Водночас неідентифіковані повітряні кулі спостереження можуть становити загрозу національній безпеці.

Нагадаємо, що в розсекречених файлах США знайшли свідчення про НЛО. До архіву увійшли моторошні свідчення очевидців, які роками фіксували загадкові об’єкти поблизу каліфорнійського острова Каталіна.

Новини партнерів

Новини партнерів