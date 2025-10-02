Ночівля за 1,75 фунта: блогер розкрив таємниці найдешевшого житла Airbnb

Прапор Тайланду / © Reuters

Іспанський тревел-блогер Начо Барруеко забронював помешкання в Бангкоку через Airbnb, спокусившись ціною — лише 1,75 фунта стерлінгів за ніч. Прибувши на місце, він побачив хатину з хиткими сходами та сміттєвими мішками біля входу, що спочатку викликало сумніви. Проте, піднявшись до кімнати, Начо був приємно здивований.

Про це розповідає Daily Mail.

“Окрема кімната, москітна сітка, вентилятор, багато пахощів”, — поділився він у своєму Instagram (@nachobarrueco_).

Кімната виявилася скромною, але затишною, хоча попереджувальні написи застерігали не наступати на певні ділянки підлоги через ризик обвалу. На території також була зовнішня кухня та імпровізований “спортзал” — стійка для присідань і одна гантель.

Airbnb. / © Фото з соціальних мереж

“Думаю, на сьогодні ми вже зробили досить шалених вчинків”, — прокоментував Начо у відео, яке зібрало сотні коментарів у соцмережах.

В інтерв’ю виданню What's The Jam він уточнив, що за дві ночі заплатив 3,50 фунта, тобто 1,75 фунта за ніч. “Мене вразила скромність району та умови проживання”, — додав блогер.

Користувачі соцмереж активно обговорювали досвід Начо. Один із коментаторів відзначив увагу господаря: “Вони надрукували твоє ім’я та заламінували його — це неймовірно! Навіть у найкращих готелях так не роблять!”

Мешканці Мадрида, звідки родом Начо, були вражені контрастом цін: у їхньому місті ніч у готелі може коштувати 170–200 фунтів.