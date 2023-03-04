Номінант на премію Дарвіна: росіянин поліз на Ельбрус у кросівках та без екіпірування і замерз на смерть (відео)

Чоловік не дійшов до вершини лише 600 метрів: висота гори Ельбрус – 5 642 метри.

Росіянин із міста Тула вирішив підкорити найвищу вершину Кавказу – Ельбрус. Однак здійснити сходження чоловік вирішив у кросівках та без екіпірування, тому замерз і помер.

Тіло росіянина знайшли на висоті близько 5 000 метрів. І це при тому, що висота гори Ельбрус – 5 642 метри, повідомляє "24 Канал".

Номінант на премію Дарвіна

37-річний Сєргєй Гавріков вирішив підкорювати найвищу вершину Кавказу гору Ельбрус у дуже оригінальний спосіб – у кросівках, з маленьким рюкзаком та без екіпірування. Росіянин вирішив, що може перемогти холод на вершині.

Уже вранці 2 березня надійшла інформація про зникнення чоловіка. 10 рятувальників з двома одиницями техніки відправилися на пошуки горе-туриста. Того дня через погану погоду зупинили пошуки і відновили 3 березня. Після 5 годин пошукової операції знайшли його тіло – чоловік замерз буквально за 600 метрів від вершини гори.

Довідка: Премія Дарвіна – щорічна антипремія, яку присуджують тим, хто найбезглуздішим чином загинув чи втратив здатність розмножуватися. За статистикою, найчастіше присуджується посмертно.

Новини світу: під час підйому на Ельбрус загинули 5 російських альпіністів – 12 вдалося врятувати

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