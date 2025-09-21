Нострадамус: пророк, що не вгадав нічого, або як людство шукає сенс у безглузді

Від 1999-го до календаря майя: 7 головних провалів Нострадамуса / © pixabay.com

Мішель де Нострадам, більш знаний як Нострадамус — відомий французький астролог, що жив у 16 столітті. Пророцтва Мішеля Нострадамуса викликають інтерес навіть через сотні років після смерті пророка. 1 березня 1555 року, вийшла друком книга «Пророцтва Мішеля Нострадамуса», яка навмисне написана заплутаним шифром. Пророк ніколи не вказував конкретних дат, тому його слова можна інтерпретувати по-різному. У ЗМІ зауважили, що кожна світова криза, війни чи катаклізми обов’язково спричиняють, що людство згадує пророцтва Нострадамуса.

Проте видання Sky HISTORY зібрало цілу низку тверджень астролога, які просто не збулися.

Рік 1999 — жодного «короля жаху», астероїда чи Y2K

В одному з його віршів йшлося: «рік дев’яносто дев’ятий і сьомий місяць», за яким послідувало падіння з неба «великого короля жаху». До кінця 1990-х років це стало повноцінною теорією кінця світу. Люди запасалися аптечками для виживання, а деякі навіть були переконані, що астероїд покладе край цивілізації. Однак апокаліпсису так і не настало.

З наближенням 2000 року теорія акуратно поєдналася зі страхами, що проблема Y2K призведе до катастрофи літаків, виведення з ладу електромережі та поглинання банківських рахунків. Проблема Y2K або проблема 2000 року —побоювання щодо неправильної роботи програмного забезпечення у зв’язку з переходом від 1999 до 2000 року.

Третя світова війна у 2002 році

Нострадамус дав відоме передбачення: «Марс і скіпетр будуть у поєднанні, Катастрофічна війна під керівництвом Рака. Невдовзі після цього буде помазано нового короля, який принесе мир на землю на дуже довгий час».

Деякі астрологи стверджували, що з’єднання «Марса та скіпетра» стосувалося вирівнювання між Юпітером та Марсом, яке відбулося 21 червня 2002 року. Звичайно, жодної «катастрофічної війни» того дня не розгорталося.

Таємничий «третій Антихрист»

Часто можна почути, що Нострадамус передбачив трьох Антихристів: Наполеона, Гітлера та третього, який ще мав з’явитися. Протягом десятиліть тлумачі висували кандидатів з усіх континентів: Саддама Хусейна, Усаму бен Ладена, різних західних лідерів. Сам текст є більш розпливчастим, ніж припускають теоретики, а найвідоміше ім’я, «Мабус», було перероблено на багатьох фігурах, але так і не з’явилося чітко.

Календар майя, на який Нострадамус ніколи не посилався

Пам’ятаєте ажіотаж навколо календаря майя у 2012 році, який потенційно означав кінець світу? Нострадамуса теж втягнули в це, зазвичай через телевізійні спецвипуски, які змішували його чотиривірші з мезоамериканською астрономією. Він не згадував 2012 рік і ніколи не згадував календар майя, але люди люблять створювати асоціації, які не обов’язково існують. Як і у випадку з 2000 роком, це все не мало жодного відношення з реальністю.

Гістер проти Гітлера: урок географії

Одним із найгучніших так званих доказів є вірш про «Гістера», який шанувальники віщуна представляють як те, що Нострадамус назвав Гітлера століттями раніше. Тільки от «Гістер» — це історичний термін для позначення нижньої течії Дунаю, а не посилання на диктатора. Це акуратна демонстрація того, як густу, архаїчну французьку мову Нострадамуса можна втиснути в сучасний заголовок, якщо не звертати уваги на словник.

Великий землетрус, який розколов Захід

Час від часу рядки Нострадамуса попереджають про землетрус, який може розірвати континент, у дуже певний рік. Так, віщун попереджав про велике лихо для західних земель, коли Меркурій у Стрільці, а Сатурн у «згасаючому» положенні. Цей день припав на 25 листопада 2015 року. У цей день будь-яку частину земель Заходу не спіткало «велике лихо».

Чому промахи продовжуються

Нострадамус писав так, ніби прагнув викликати плутанину. Він переплутав імена, натякав на дати, додавав класичні посилання та залишав достатньо місця для маневру, щоб вірші залишалися вічнозеленими. Саме в цій пластичності й полягає суть. Його чотиривірші — це дзеркала. У страшні часи ми бачимо те, що нам судилося бачити (уявіть собі астероїди, грибоподібні хмари, диктаторів та стихійні лиха), а потім висловлюємо подяку, що ці пророцтва не збулися.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

