Нова "найгірша тюрма на Землі": де вона розташована та "нелюдські" умови для ув'язнених (фото)

У всьому світі є тюрми, які мають репутацію жахливих місць для ув'язнення.

Місця, де умови утримання називають "нелюдськими", а деяких людей кидають туди і "залишають гнити", якщо лише вони не зможуть підкупити собі шлях до більш комфортної камери.

Однак, коли мова заходить про "найгіршу в'язницю на Землі", з'явився новий претендент на цей титул після того, як минулого року в Сальвадорі відкрилася в'язниця суворого режиму CECOT (Центр для ув'язнення терористів), передає LADbible.

Це одна з найбільших в'язниць у світі, здатна утримувати до 40 000 ув'язнених, а умови утримання в її стінах піддаються жорсткій критиці з боку правозахисних організацій.

В'язниця суворого режиму CECOT / Фото: Getty Images

Колишній член Підкомітету ООН з питань запобігання катуванням Мігель Сарре описав її як "яму з бетону і сталі".

Він стверджував, що оскільки людей не випускали з в'язниці, це був спосіб для уряду Сальвадору "позбутися людей без офіційного застосування смертної кари".

Вибратися звідти буде важко, оскільки в'язниця має арсенал зброї, відеоспостереження, обнесені колючим дротом стіни, а навколо – електричну огорожу.

В'язниця суворого режиму CECOT / Фото: Getty Images

Замість цього вони застрягли в камерах, що складаються з "модулів", в яких є два туалети, два умивальники і 80 спальних місць для більш ніж 100 ув'язнених.

Особливістю в'язниці, яку назвали "нелюдською", є те, що на нарах немає матраців, замість них в'язні отримують одну тонку ковдру, і їм доводиться спати на голій металевій рамі.

В'язниця суворого режиму CECOT / Фото: Getty Images

У камерах майже немає чим зайнятися. У кожній камері є дві Біблії для читання, але окрім 30-хвилинної зарядки в кайданах на день, в'язні не мають чим зайняти свій час.

В'язні проводять решту свого життя на цих голих металевих нарах і більше ніколи не будуть спати на матрацах.

Кожен ув'язнений носить білу сорочку і шорти, а голову голять кожні п'ять днів. В'язні змушені їсти руками, оскільки ножі та виделки вважаються небезпечними для передавання.

В'язниця суворого режиму CECOT / Фото: Getty Images

Ув'язнені в CECOT не мають права на побачення, їм також не дозволяється мати телефонний зв'язок із зовнішнім світом.

Незабаром у цієї мегав'язниці можуть з'явитися імітатори в інших країнах світу, оскільки низка країн заявили про намір побудувати установи, подібні до CECOT.

Нагадаємо, найменшою в'язницею у світі вважається розташована на острові Сарк, найменшому з Нормандських островів, що між Францією та Англією. Крихітна будівля з двома камерами, побудована 1856 року, досі працює.

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