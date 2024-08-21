Нова найстаріша людина світу поділилася секретом свого довголіття – фото

Вона скаржиться лише на поганий слух.

116-річна Томіко Ітоока, яка тепер є найстарішою жінкою і найстарішою людиною у світі, поділилася секретом свого довголіття.

Про це повідомляє GWR.

Її вік підтверджено Геронтологічною дослідницькою групою, а 21 серпня представник Книги рекордів Гіннеса підтвердив, що вона жива.

Томіко мешкає в будинку для літніх людей в місті Ашія, Японія. Вона живе там від 2019 року, а до цього до 110 років жила вдома з двома доньками.

23 травня Томіко відсвяткувала свій 116-й день народження, отримавши квіти і торт, який, як вона зізналася, не любить, а також листівку від мера міста.

Томіко Ітоока / Фото: Gerontology Research Group

Її опікуни кажуть, що, попри поганий слух, вона залишається здатною чітко спілкуватися і регулярно висловлює їм подяку. Її улюблена їжа – банани, а щоранку вона п'є кальпіс – молочний кислий напій.

Томіко народилася і виросла в Осаці. Після початкової школи вона відвідувала середню школу для дівчат, де захоплювалася волейболом. Вона вийшла заміж у віці 20 років і народила чотирьох дітей, а зараз має чимало онуків і правнуків.

Томіко в 94 роки / Фото: Gerontology Research Group

Під час Другої світової війни Томіко керувала офісом текстильної фабрики свого чоловіка. Після смерті чоловіка 1979 року вона продовжувала жити сама в префектурі Нара, де їй подобалося часто підніматися на гору Нідзьо. Вона також змогла двічі підкорити 3000-метрову гору Онтаке.

У свої вісімдесят років Томіко двічі здійснила паломництво Сайґоку Каннон (подорож до 33 буддійських храмів у регіоні Кансай), і навіть у віці 100 років змогла піднятися кам'яними сходами храму Асія без палиці.

Томіко в 100 років / Фото: Gerontology Research Group

Ці довгі піші прогулянки і є секретом її довголіття.

Нагадаємо, Ітоока стала рекордсменкою після смерті 117-річної Марії Браньяс Морери. Зараз Томіко є 24-ю найстарішою людиною в історії людства. Вона є найстарішою живою людиною в Японії (і в Азії загалом) від грудня 2023 року, після смерті 116-річного Фуса Тацумі. Найстарішою людиною, вік якої було підтверджено, була Жанна Кальман (Франція), яка дожила до 122 років і 164 днів.

Нагадаємо, якими були останні слова Марії Браньяс Морери. Незадовго до смерті жінка написала щемливе повідомлення.

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