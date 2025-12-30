Ця оптична ілюзія змушує сумніватися у зорі: перевірте самі

Телефон / © pexels.com

Реклама

На вірусному малюнку зображено коробку з різнокольоровими літерами, але глядачі не можуть дійти згоди щодо головного: слово «word» ширяє всередині рамки чи воно вирізане безпосередньо в ній?

Про це пише The Mirror.

Люди у соцмережах під дописом зазначають, що перспектива постійно змінюється. Хтось спочатку бачить об’ємне слово в порожнечі, але варто відвести погляд — і зображення стає «дірявою» коробкою. Деякі користувачі скаржаться, що змінити сприйняття назад неймовірно складно, що викликає справжній азарт і роздратування водночас.

Реклама

Один із користувачів поділився лайфхаком: щоб «перемкнути» картинку, потрібно максимально розфокусувати погляд, поки слово не стане нерозбірливим, а потім спробувати уявити іншу перспективу. Експерти в коментарях пояснюють, що трюк працює як «негатив» зображення, вивертаючи простір навиворіт.

Нагадаємо, випробування на уважність: знайдіть конюшину, яка приносить удачу.