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"Нова Ванга" передбачила сумне майбутнє Трампа і його заміну: хто це може бути
Британська екстрасенска Селіна Авалон передбачила госпіталізацію Трампа та натякнула, хто може стати його наступником.
Екстрасенска, яку в медіа вже охрестили «новою Бабою Вангою», заявила, що до кінця президентського терміну Дональду Трампу нібито загрожують серйозні проблеми зі здоров’ям. За її прогнозом, це може вплинути на розподіл президентських обов’язків і посилити роль віцепрезидента Джей Ді Венса.
Про свої передбачення Селіна Авалон розповіла в інтерв’ю виданню UNILAD.
Що екстрасенска передбачила Трампу: проблеми із серцем і можлива госпіталізація
Селіна припустила, що стан здоров’я Дональда Трампа може суттєво погіршитися, і лікарі згодом навіть порадять йому відійти від виконання президентських обов’язків за медичними показаннями. За її словами, це може статися протягом найближчого року.
«Я просто не думаю, що з ним усе буде добре. Я вважаю, що на нього чекає багато проблем зі здоров’ям. Я думаю, що у нього можуть бути проблеми із серцем», — заявила екстрасенска.
Селіна також висловила припущення, що громадськості можуть не повідомляти всієї інформації про стан здоров’я американського президента:
«Я не думаю, що нам кажуть правду про його здоров’я. Вважаю, що це приховують», — заявила вона.
Найбільш різким стало її передбачення про госпіталізацію:
«Я дійсно вважаю, що буде серйозна загроза здоров’ю Дональда Трампа, дуже серйозна. Я бачу його в лікарні на певному етапі», — наголосила Селіна.
Конкретної дати можливої госпіталізації вона не назвала. На її думку, віцепрезидент Джей Ді Венс поступово перебере на себе більше відповідальності.
«Я думаю, що Венс у формі зрештою стане президентом», — сказала екстрасенска.
Що відомо про екстрасенску Селіну, яку порівнюють із Вангою
Селіна Авалон в інтерв’ю UNILAD стверджує, що походить із родини, в якій екстрасенсорні здібності нібито передаються вже в чотирьох поколіннях.
«Моя бабуся по материнській лінії була практикуючою екстрасенскою в Греції», — розповіла вона.
За словами Селіни, вперше присутність духа в сімейному будинку вона відчула ще в ранньому дитинстві.
«Мені було близько трьох чи чотирьох років, коли я відчула присутність чоловіка в одній із кімнат. Пізніше мама розповіла мені, що в тій кімнаті справді помер чоловік», — згадала екстрасенска.
Чіткіше бачити духів і відчувати передчуття вона, за її словами, почала приблизно у 13 років. Інтерес до політичних і військових прогнозів Авалон частково пов’язує з військовим минулим родичів по материнській лінії.
В інтерв’ю вона також висловилася про британську монархію, можливий розвиток конфлікту за участю Ірану та Росії, а також майбутнє штучного інтелекту. На думку Селіни, ШІ може замінити частину робочих місць, але водночас створити нові можливості для людей.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, раніше американський таролог Тревор також висловлював гучні припущення щодо здоров’я Дональда Трампа. Він стверджував, що президент США нібито переніс інсульти, може мати деменцію, а його життя, за словами екстрасенса, може завершитися в готелі або на курорті.