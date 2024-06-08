Нова зірка TikTok: в Амстердамі з'явився перший у світі кіт-поліцейський (відео)

Кіт Німіс став улюбленцем туристів і поліцейських.
Жителі та гості Амстердаму тепер можуть спати спокійно, адже тепер їх охороняє перший в світі кіт-поліцейський.
Про це пише BILD.
Коту Німісу 1,5 роки. Чорний красень виріс на одній із житлових барж у каналах Амстердама. Для котів це не дуже безпечне середовище, адже плавати вони не вміють, а ризик впасти у воду під час прогулянки і втопитися дуже високий.
Тому на чотирилапих, чиї домівки розташовані на воді, вдягають спеціальні рятувальні жилети. Власниці Німіса, Лідії Фабер, спало на думку, що її чорнявий улюбленець у жовтому жилеті дуже схожий на поліцейського у формі. Тому вона нашила на котячий жилет напис Police.
Відеороліки з котом-поліцейським дуже швидко зробили з Німіса зірку TikTok, а привітатися з ним хочуть усі туристи та реальні поліцейські.
"Тепер усі думають, що він наш місцевий поліцейський кіт. Туристи запитують мене, чи це правда. Я відповідаю: так, звісно, Амстердам — перше місто у світі, де є власний поліцейський кіт, який бореться з наркотиками. Бачите цей нашийник? Він постійно контактує з поліцією і надсилає їм фотографії тих, у кого знайшли наркотики. Іноді вони навіть не розуміють, що я вигадала цю історію", – розповіла Лідія Фабер журналістам.
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Нагадаємо, університет Вермонту надав коту-дрімайлу наукову ступінь. Кіт Макс Доу ходить до університету, наче на роботу, і вже чотири роки є улюбленцем студентів та викладачів.
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