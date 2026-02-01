Нове випробування на спостережливість: знайдіть сонечок серед троянд

Лише 1 з 10 помітить усі 3 сонечка серед троянд - тест / © ALS Association

Нова цікава головоломка для тих, хто любить випробовувати свою увагу та спостережливість, пропонує за 10 секунд перевірити свої навички спостереження!

Зосередьтеся та уважно перегляньте зображення. Ось кілька порад: скануйте картинку систематично, звертайте увагу на кольорові відмінності та перевіряйте краї троянд. Пам’ятайте, у вас лише 15 секунд — кожна секунда важлива!

Такі завдання зараз у тренді, і це не дивно! Вони не лише розважають, але й тренують мозок, покращують концентрацію та увагу. Багато людей діляться результатами у соцмережах, перетворюючи це на дружні змагання.

Нова цікава головоломка

Де були сховані сонечка

Якщо вам вдалося знайти всі 3 сонечка за менше ніж 15 секунд — вітаємо! У вас чудові навички спостереження. Якщо ні — не хвилюйтеся, завжди буде наступний раз.

Нова цікава головоломка - відповідь

Регулярні візуальні ігри допомагають розвивати увагу та спостережливість.

Спробуйте кинути їм виклик!