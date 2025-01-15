Нове зухвале пограбування банку: грабіжники вигадали приголомшливо простий спосіб

У Канаді, в провінції Ньюфаундленд і Лабрадор, крадії вигадали зухвалий спосіб пограбування банків. На острові Авалон було пограбовано одне з відділень Mount Pearl bank за допомогою будівельної техніки, яка розтрощила будівлю вщент.

Про це повідомляє Vancouverok.

Зранку, коли співробітники відділення прийшли на роботу, вони навіть не зрозуміли, що сталося.

Спершу всі вирішили, що будівлю зруйнував вибух або землетрус.

Натомість сталося пограбування. Злодії, які вирішили викрасти банкомат із готівкою, використали для цього важку будівельну техніку. Грабіжники викрали її з сусіднього будівельного майданчика.

Ковшами тракторів вони розбили одну зі стін будівлі та відірвали банкомат. Потім перевантажили його до автівки і помчали. Дорогою автівка була також покинута – злочинці змінили транспорт.

Пограбування сталося за тиждень після того, як злодії за такою самою схемою "вломилися" до банку в Карбонірі. Ковшем екскаватора вони пробили стіну та витягнули банкомат.

А у грудні інші грабіжники на екскаваторі пограбували інший банк у цій самій провінції, просто знісши фасад будівлі. Щоправда, їх майже одразу затримали. Водночас у всіх випадках, повідомляє поліція, збитки від руйнування будівлі виявилися набагато вищими за готівкову втрату.

Нагадаємо, раніше йшлося про випадок у Замбії, в Африці. Там п'яний поліцейський звільнив з-під варти 13 підозрюваних, щоб вони могли піти святкувати Новий рік.

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