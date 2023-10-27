Новеньку машину блогерки розбили всього через декілька годин після купівлі (фото, відео)

Вона тішилася покупці недовго.
Колумбійська блогерка пожалілася, що її новеньку машину розбили всього через декілька годин після того, як вона залишила автосалон.
Про це пише NTK.
Джулієт Гусман нещодавно завантажила на Facebook відеоролик, в якому показано, як вона купує свій розкішний автомобіль.
На відео видно, як чоловік супроводжує авторку контенту до автосалону, перш ніж вони підпишуть документи і представлять блискучий Volkswagen Jetta.
"Моя перша мрія здійснилася. Я хотіла би спочатку подякувати Богу, а потім усім вам за підтримку, яку ви мені надали. Я обіцяю продовжувати з тією ж скромністю, якою я відома, я не підведу вас", - прокоментувала вона.
Однак лише через декілька годин машина потрапила в аварію з мотоциклістом.
Інцидент стався у Ріонегро близько 21:30.
Гусман поділилася фотографіями своєї пошкодженої автівки у соціальних мережах.
На фото видно значні пошкодження переднього бампера і крила автомобіля.
За даними місцевих ЗМІ, на момент аварії впливової особи не було в машині. Жінка дала прокататися на автівці комусь іншому.
Внаслідок аварії мотоцикліст отримав травми, його госпіталізували, але стан чоловіка стабільний. Розслідування ДТП триває.
Нагадаємо, студент-пілот вивів із ладу 10 літаків на знак помсти. Стало відомо, що його розлютило.
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