Нові кадри Лохнеського чудовиська: істота завдовжки понад 5 метрів вразила мисливця
Вебкамера зафіксувала загадкову істоту у воді. Її розміри — понад 5 метрів завдовжки та до 1,5 метра завширшки.
В озері Лох-Несс у Шотландії з’явилися нові кадри, які знову підживили дискусії про легендарне чудовисько. Мисливець за Нессі Еойн О’Фаодагейн оприлюднив відео, де видно загадкову істоту, що виринула з глибин і почала робити дивні кругові рухи.
Про це повідомило видання Daily Mail.
За словами очевидця, довжина створіння перевищувала 5 метрів, а ширина — близько 1–1,5 метра. Чоловік зізнався, що був вражений несподіваною появою об’єкта. На відео він має коричнево-чорне забарвлення і на деякий час піднімається над поверхнею озера.
Запис зроблено 23 вересня за допомогою вебкамери готелю Clansman, яка працює у співпраці з організацією Visit Inverness Loch Ness (VILN). Саме ця камера неодноразово фіксувала ймовірні появи Нессі.
О’Фаодагейн зазначив, що кадри нагадали йому спостереження 1992 року під час зйомок документального фільму «Таємниці Лох-Несс», коли також бачили об’єкт, що рухався по колу. Тоді припускали, що це міг бути ефект зіткнення водних потоків.
Втім, цього разу озеро залишалося спокійним: не було хвиль чи човнів, які могли б створити завихрення. Саме ця деталь, за словами мисливця, робить відео унікальним і складним для пояснення.
Науковці наголошують, що у водах Лох-Несс не водяться істоти таких розмірів. Тож автор запису не виключає, що йому вдалося зафіксувати саме легендарне чудовисько, яке вже десятиліттями залишається однією з найбільших загадок Шотландії.
Нагадаємо, знайдено найбільшу підводну істоту, помітну навіть з космосу. Гігант має розмір 33 м на 30 м та об’єднує приблизно мільярд поліпів.