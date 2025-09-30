Нові кадри Лохнеського чудовиська: істота завдовжки понад 5 метрів вразила мисливця

Озеро Лох-Несс. Фото: RicciSpeziari\CC BY-SA 3.0

Реклама

В озері Лох-Несс у Шотландії з’явилися нові кадри, які знову підживили дискусії про легендарне чудовисько. Мисливець за Нессі Еойн О’Фаодагейн оприлюднив відео, де видно загадкову істоту, що виринула з глибин і почала робити дивні кругові рухи.

Про це повідомило видання Daily Mail.

За словами очевидця, довжина створіння перевищувала 5 метрів, а ширина — близько 1–1,5 метра. Чоловік зізнався, що був вражений несподіваною появою об’єкта. На відео він має коричнево-чорне забарвлення і на деякий час піднімається над поверхнею озера.

Реклама

Запис зроблено 23 вересня за допомогою вебкамери готелю Clansman, яка працює у співпраці з організацією Visit Inverness Loch Ness (VILN). Саме ця камера неодноразово фіксувала ймовірні появи Нессі.

О’Фаодагейн зазначив, що кадри нагадали йому спостереження 1992 року під час зйомок документального фільму «Таємниці Лох-Несс», коли також бачили об’єкт, що рухався по колу. Тоді припускали, що це міг бути ефект зіткнення водних потоків.

Втім, цього разу озеро залишалося спокійним: не було хвиль чи човнів, які могли б створити завихрення. Саме ця деталь, за словами мисливця, робить відео унікальним і складним для пояснення.

Науковці наголошують, що у водах Лох-Несс не водяться істоти таких розмірів. Тож автор запису не виключає, що йому вдалося зафіксувати саме легендарне чудовисько, яке вже десятиліттями залишається однією з найбільших загадок Шотландії.

Реклама

Лохнеське чудовисько. Фото: PEN NEWS

Нагадаємо, знайдено найбільшу підводну істоту, помітну навіть з космосу. Гігант має розмір 33 м на 30 м та об’єднує приблизно мільярд поліпів.