Нові правила польотів: тепер ще один популярний пристрій заборонено класти в багаж

Після обмежень на перевезення портативних зарядних пристроїв авіакомпанії запроваджують ще одну заборону. Тепер під обмеження потрапили бездротові Bluetooth-навушники — їх заборонено здавати у зареєстрований багаж через ризик загоряння літієвих батарей.

Про це повідомило видання Daily Mail.

Тайванські перевізники EVA Air, UNI Air та Tigerair першими оголосили, що навушники, зокрема AirPods, не можна класти до валізи, яку здають у багаж. Причина — наявність літієвих акумуляторів, які можуть перегріватися або навіть вибухнути у разі короткого замикання. Такі пристрої тепер обов’язково потрібно перевозити в ручній поклажі.

У заяві Tigerair зазначили: «З міркувань безпеки польотів портативні електронні пристрої, такі як зарядні футляри для навушників та портативні електричні вентилятори з вбудованими літій-іонними акумуляторами, можна перевозити на борту літака лише в ручній поклажі».

Авіакомпанія UNI Air у свою чергу уточнила, що Bluetooth-навушники та їхні зарядні кейси класифікуються як портативні електронні пристрої (PED), тому вони не можуть перебувати в зареєстрованому багажі.

Такі зміни відбулися після кількох інцидентів, пов’язаних із займанням портативних зарядних пристроїв. Один із найвідоміших випадків стався у січні, коли літак компанії Air Busan загорівся під час руління через несправний акумулятор. Хоча пасажири не постраждали, повітряне судно зазнало значних пошкоджень і було виведене з експлуатації. Після цього випадку низка авіакомпаній переглянула свої правила безпеки.

Зокрема, Emirates дозволила брати зарядні пристрої до салону, але заборонила їхнє використання під час польоту або зберігання у верхніх шафках чи кишенях сидіння. Подібні обмеження діють також у Cathay Pacific та Singapore Airlines.

Водночас Управління цивільної авіації Нової Зеландії повністю заборонило пакувати бездротові навушники у багаж, зазначивши, що зарядний футляр фактично є різновидом портативного акумулятора.

Британські авіакомпанії наразі не запровадили суворих заборон, однак регулятор галузі — Управління цивільної авіації (CAA) — наголошує, що будь-які пристрої з літієвими батареями краще перевозити в ручній поклажі. Перед польотом пасажирам радять перевіряти правила конкретної авіакомпанії, адже обмеження можуть різнитися залежно від потужності батареї.

Також нагадують, що всі електронні пристрої — телефони, ноутбуки чи планшети — мають бути заряджені під час проходження контролю. Якщо гаджет не вмикається на вимогу працівників безпеки, його можуть конфіскувати.

