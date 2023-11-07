Новий алкогольний рекорд: туристи випили 1254 пляшки пива за 2,5 години (фото)

Група з 55 німців, які відпочивали на Майорці, Іспанія, нещодавно встановила новий світовий рекорд за найбільшою кількістю випитого за три години пива – 1254 пляшки.

Про це повідомляє Oddity Central.

Подія сталася в Плайя-де-Пальма, районі, відомому своїм активним нічним життям. Він часто критикується як столиця "п'яного туризму" країни.

Декілька німецьких туристів, які заздалегідь не знали один одного, скоординувалися через групи обміну повідомленнями в WhatsApp і зібралися в популярному закладі з конкретною метою, поставленою групою співвітчизників за декілька місяців до цього.

Ще в липні інша група німецьких туристів зуміла випити 1111 пляшок пива за три години, і ці герої були впевнені, що зможуть досягти ще більшого. Повідомляється, що 55 осіб заплатили рахунок у 2380 євро за гігантську порцію пива, але успішно побили старий рекорд, випивши на понад 100 порцій пива більше.

Туристи випили 1254 пляшки пива за 2,5 години / Фото: odditycentral.com

Спроба встановлення світового рекорду розпочалася о 10:30 ранку та закінчилася близько 13:00 дня. Насправді це зайняло на годину більше, ніж спочатку передбачала група, оскільки вони впевнено вихвалялися, що до полудня досягнуть позначки 1200. Попри це, всі залишилися задоволеними результатом, тому провели решту дня в іншому пляжному пабі, святкуючи.

"Все було організовано, ніхто не втратив самовладання і не вийшов з ладу", - сказав Кай Кахманн, 62-річний німецький бізнесмен та організатор спроби встановлення рекорду. "Це була справді чудова група і дуже весела".

Туристи випили 1254 пляшки пива за 2,5 години / Фото: odditycentral.com

Членам групи вдавалося випивати в середньому не менше 10 пляшок пива на годину, при цьому середнє споживання пива на особу протягом двох з половиною годин становило 22 пива.

Кахманн сказав, що зазвичай він не п'є так багато, і зізнався, що того дня йому довелося лягти спати о 19:00 годині. Тим не менш, він стверджував, що наступного дня прокинувся без похмілля.

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