Новий фонтан вартістю 1,8 млн євро назвали найпотворнішим в Європі – фото

Новий фонтан в австрійському місті Відень був названий найпотворнішим у Європі, а можливо, і у світі, попри те, що він коштує 1,8 мільйона євро.

Про це пише Oddity Central.

Створений авангардною віденською артгрупою Gelitin, новітній фонтан австрійської столиці був замовлений місцевою владою в ознаменування 150-річчя сучасної системи водопостачання Відня, яка забезпечувала місто прісною водою зі струмків у зелених лісах Альп і допомагала викорінити епідемії.

Дизайн нової пам'ятки, мабуть, символізує "громадську відповідальність за воду", і, хоча вона й завоювала довіру журі, фонтан не сподобався широкому загалу, особливо враховуючи її астрономічну ціну.

Новий фонтан у Відні / Фото: Wiener Wasser / Zinner

Відкритий 24 жовтня у присутності президента Австрії Александра Ван дер Беллена найновіший віденський фонтан "WirWasser" швидко спричинив масову критику в соціальних мережах, таких як X (раніше Twitter), причому багато людей назвали його найпотворнішим фонтаном, який вони коли-небудь бачили, а інші зайшли так далеко, що заявили, що він завдає шкоди іміджу Відня.

Попри критику, місцевий уряд на чолі з мером-соціалістом Міхаелем Людвігом наполягає на тому, що "незвичайний, натхненний реальністю" дизайн художнього фонтану передає ключове "почуття єднання". І хоча їх звинувачують у надто великих витратах на його будівництво, чиновники стверджують, що насправді вони зменшили ціну з 2,1 мільйона євро.

Новий фонтан у Відні / Фото: Wiener Wasser / Zinner

"Цей новий фонтан має такий вигляд, ніби його створила п'ятирічна дитина", — написав один із користувачів X. "Який сумний день для Відня. Багато справжніх художників могли б досягти набагато більшого і за набагато менші гроші. Де романтика, спадщина, дух, історія? Вони віддали належне дизайну першого класу малювання?" — жартома запитав хтось інший.

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