Новий круїзний лайнер вперше вирушить у трирічну подорож 148 країнами – фото

Компанія Life at Sea Cruises, у листопаді цього року запускає великий трирічний круїз.

Про це пише dailystar.co.uk.

Завітавши до 148 країн на семи континентах, організатори стверджують, що це перший круїз такого роду.

Подорож виявилася настільки популярною, що компанія шукає новий, більший корабель, щоб розмістити всіх, хто вже записався. Поїздка по системі "все включено", іменована "кругосвітнім круїзом", коштує від 87720 доларів на людину.

Круїзний лайнер / Фото: lifeatseacruises.com

Гості зможуть скористатися каютами, бізнес-центром, офісами, сигарним та винним баром та додатковими зручностями. На кораблі буде цілодобовий шпиталь із безкоштовними медичними візитами.

Тут також є тренажерний зал, бар та майданчик біля басейну, а також театр. Кожен із ресторанів включений у загальну вартість і має декілька варіантів вишуканого шведського столу.

Крім того, щоб не занудьгувати, резиденти можуть брати участь у навчальних та збагачувальних лекціях. Також вони можуть брати участь у волонтерських ініціативах.

Круїзний лайнер / Фото: lifeatseacruises.com

Також є спа-центр, салон для догляду за обличчям, тілом, волоссям та нігтями. Крім того, заняття фітнесом, такі як йога, аеробіка та медитація.

Протягом трирічної подорожі судно валовою місткістю 42 000 тонн подолає понад 200 тисяч км, охопивши 382 порти, 7 континентів та 148 країн. Зупинки включатимуть 13 чудес світу та об'єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Серед них Христос-Спаситель у Ріо, Велика Китайська стіна, піраміди Гізи та Петра в Йорданії. Мандрівники побачать Колізей у Римі, статую Зевса в Олімпії, Колоса Родоського та Чічен-Іцу в Мексиці.

Круїзний лайнер / Фото: lifeatseacruises.com

Мандрівники зможуть провести декілька днів у кожному порту, щоб спокійно досліджувати їх та не поспішати.

Туристи побачать, зокрема, Пуерто-Рико, Гаяну, Сурінам, Перу, Антарктику, Чилі, Еквадор, Барбадос, Гаїті, Ямайку, Гондурас, США, Канаду, Японію, Південну Корею, Тайвань, Китай, Філіппіни, Фіджі, Австралію, Самоа, Нову Зеландію, Індонезію, Таїланд, Сінгапур та інші країни.

Вони також зупиняться на Мальдівах, Шрі-Ланці, в Індії, Південній Африці, Мадагаскарі, Тенеріфе, Португалії та Гібралтарі. Плюс Франція, Бельгія, Шотландія, Ісландія, Норвегія, Ірландія, Англія, Мальта, Італія, Іспанія, Єгипет, Греція, Нідерланди, Латвія, Польща та багато інших.

Нагадаємо, чоловік із "золотим квитком" пролетів літаком 32 мільйони км. Він розповів, що це за довічний проїзний.

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