Новий прогноз щодо “льодовика Судного дня” в Антарктиді: коли чекати на великий потоп

Обвалення велетенського льодовика Туейтса в Антарктиді, який називають "льодовиком Судного дня" через його потенціал підвищити рівень світового океану більш ніж на два фути (0,6 м), навряд чи відбудеться ще у цьому столітті.

Про це йдеться у новому дослідженні науковців, повідомляє Sci Tech Daily.

Як стверджує Матьє Морлігем, професор наук про Землю з Дартмута, результати моделювання швидкості танення цього крижаного щита завширшки 75 миль (120 км) вказують на неточності висновків Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (МГЕЗК) ООН.

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Доповідь МГЕЗК представила можливий сценарій, в якому обвалення крижаного покриву південного континенту призведе до того, що внесок Антарктиди в середній рівень світового океану до 2100 року збільшиться вдвічі.

Однак автори дослідження виявили, що навіть обвалення найбільш небезпечного льодовика не відбудеться так швидко.

"Всі погоджуються з тим, що обвалення реальне. Питання в тому, як швидко це відбудеться. Ми з'ясували, що швидкість відступу льоду не така висока, як передбачалося в прогнозних моделях", - сказав Морлігем.

При цьому науковець наголосив, що танення льоду в Антарктиді безумовно спричинить до підвищення рівня моря і це залишається великою загрозою.

“Але високорівневі проекції важливі для прибережного планування, і ми хочемо, щоб вони були точними з точки зору фізики. У цьому випадку ми знаємо, що ця екстремальна проекція малоймовірна протягом 21-го століття", - зазначив він.

Дослідники зосередилися на льодовику Туейтса, оскільки він був визначений як особливо вразливий до обвалення. При цьому вони виявили, що крижані стрімчаки Туейтса ніколи не відступали вглиб суші зі швидкістю, яку прогнозували в МГЕЗК.

Нагадаємо, раніше гігантський айсберг площею 380 квадратних кілометрів, тобто розміром як найбільший англійський острів Вайт, відколовся в районі Антарктики, де розташована британська антарктична станція Галлей.

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