Новий тренд: майстриня спантеличила юзерів відео "до" і "після" тату ластовиння

Люди поділилися своїми думками в TikTok.
Татуювання з ластовинням стали б'юті-трендом для багатьох жінок, але не всі задоволені тим, що крихітні пігменти такі популярні.
Раніше ластовиння були рисою обличчя, через яку з дітей жорстоко знущалися у школі. Але в наші дні вони стали "тенденцією" краси, коли жінки платять за татуювання плям, схожих на ластовиння, на їхніх обличчях, щоб імітувати справжні. Хоча естетична "вигадка" не всім сподобалася.
Тих, кого в школі дражнили через ластовиння і які досі проводять час, приховуючи точки пігменту, "тренд" здивував після того, як тату-майстриня поділилася трансформаціями своїх клієнтів.
Мері Віційовська розмістила у TikTok кліп, де показала своїх клієнток одразу після процедури, а також, коли все загоїлося.
@marywicijowska healed freckles before and after let me know what you think! #marywicijowska #frecklestattoowarsaw #frecklestattoopoland #fakefreckles #frecklestatto #piegipolska #piegipermanentne #fauxfreckles ♬ like that jack n jack - ᴛᴏᴘᴀᴢᴀᴜᴅɪᴏ
На перших кадрах дівчата постають з яскравими червоними плямами на обличчі. Втім, згодом намальовані чорнилом ластовиння стали менш помітними та природнішими.
Мері також пояснила, як працюють "фальшиві ластовиння".
"Ці штучні ластовиння, тату-ластовиння не залишаться на їхніх обличчях назавжди", - поділилася вона. "Чорнила, які я використовую, зникнуть через два-три роки, залежно від вашої шкіри та того, як ви про неї дбаєте. Мовляв, нам не буде 80 років з ластовинням. Це не звичайне чорнило".
Попри те, що деякі користувачі хвалили роботу Мері, багато жінок з натуральними ластовинням поділилися в коментарях своєю думкою про тренд.
- З мене знущалися через ластовиння, тепер воно стало трендом
- Дякую нам, дівчатка, з яких у дитинстві сміялися через ластовиння, тепер ми перемагаємо
- Я буквально все життя приховувала ластовиння
- Я не розумію! Я ненавиджу своє ластовиння. Я роблю все, щоб воно зникло
Нагадаємо, чоловік із лицьовою сліпотою покрив 90% тіла татуюваннями. Він показав свої фото "до" і "після".
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