Новий тренд: майстриня спантеличила юзерів відео "до" і "після" тату ластовиння

Татуювання з ластовинням стали б'юті-трендом для багатьох жінок, але не всі задоволені тим, що крихітні пігменти такі популярні.

Раніше ластовиння були рисою обличчя, через яку з дітей жорстоко знущалися у школі. Але в наші дні вони стали "тенденцією" краси, коли жінки платять за татуювання плям, схожих на ластовиння, на їхніх обличчях, щоб імітувати справжні. Хоча естетична "вигадка" не всім сподобалася.

Тих, кого в школі дражнили через ластовиння і які досі проводять час, приховуючи точки пігменту, "тренд" здивував після того, як тату-майстриня поділилася трансформаціями своїх клієнтів.

Мері Віційовська розмістила у TikTok кліп, де показала своїх клієнток одразу після процедури, а також, коли все загоїлося.

На перших кадрах дівчата постають з яскравими червоними плямами на обличчі. Втім, згодом намальовані чорнилом ластовиння стали менш помітними та природнішими.

Мері також пояснила, як працюють "фальшиві ластовиння".

"Ці штучні ластовиння, тату-ластовиння не залишаться на їхніх обличчях назавжди", - поділилася вона. "Чорнила, які я використовую, зникнуть через два-три роки, залежно від вашої шкіри та того, як ви про неї дбаєте. Мовляв, нам не буде 80 років з ластовинням. Це не звичайне чорнило".

Попри те, що деякі користувачі хвалили роботу Мері, багато жінок з натуральними ластовинням поділилися в коментарях своєю думкою про тренд.

З мене знущалися через ластовиння, тепер воно стало трендом

Дякую нам, дівчатка, з яких у дитинстві сміялися через ластовиння, тепер ми перемагаємо

Я буквально все життя приховувала ластовиння

Я не розумію! Я ненавиджу своє ластовиння. Я роблю все, щоб воно зникло

Нагадаємо, чоловік із лицьовою сліпотою покрив 90% тіла татуюваннями. Він показав свої фото "до" і "після".

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