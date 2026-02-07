Нове дослідження вчених розкрило несподівані здібності новонароджених

Немовля / © unsplash.com

Вчені з’ясували, що навіть зовсім маленькі діти можуть сприймати ритмічні закономірності в музиці, що свідчить про вроджену здатність людини до прогнозування музичних патернів.

Про це пише The Guardian.

Італійські вчені з Інституту технологій у Римі під керівництвом доктора Роберти Б’янко провели експеримент із використанням електроенцефалографії (EEG), щоб зафіксувати активність мозку 49 новонароджених під час сну. Дітям через навушники програвали музичні твори Йоганна Себастьяна Баха в оригінальному вигляді та у версіях зі зміненими висотами нот і ритмічними інтервалами.

За словами Б’янко, аналіз сигналів мозку показав, що малюки реагували на несподівані зміни ритму в оригінальних композиціях, але не на мелодійні варіації. Коли порядок нот і ритмів було випадково змінено, реакцій на «сюрпризи» не спостерігалося.

«Ці дані свідчать про те, що мозок людини із самого народження налаштований передбачати ритмічні закономірності у звуках. Це не просто очікування регулярного інтервалу, а здатність вловлювати та прогнозувати розвиток музичних структур у часі», — пояснює Б’янко.

Вчена додає, що така здатність має глибинні біологічні корені. Ще до народження плід перебуває у середовищі з регулярними ритмами: серцебиття матері, рухи під час її ходьби — усе це формує первісне відчуття часу та передбачуваності.

Дослідники порівнюють сприйняття ритму у новонароджених із здатністю деяких приматів відчувати ритмічні структури, тоді як мелодія, на їхню думку, формується після народження та потребує навчання. «Ритм — частина нашого біологічного інструментарію, а мелодія — навичка, яку ми розвиваємо з досвідом», — підкреслює Б’янко.

Окремі науковці, зокрема професор Уша Госвамі з Кембриджського університету, зазначають, що результати дослідження узгоджуються з попередніми даними про розвиток мовлення у дітей, де сприйняття ритму мови є важливішим, ніж висотна структура звуків.

Таким чином, дослідження підтверджує: ритмічне відчуття є вродженою здатністю людини, тоді як мелодійне сприйняття формується через навчання та взаємодію з оточенням.

