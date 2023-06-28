Новонароджена у два дні стала багатійкою з розкішним будинком і 6 млн доларів на рахунку – фото

Вона уже забезпечена на все життя.

Дитина, якій всього два дні від народження, вже має будинок вартістю 1,2 млн доларів та ще 6 мільйонів доларів на рахунку.

Про це пише ladbible.com.

Це все завдяки британському дідусеві-мультимільйонеру Баррі Дрюїтт-Барлоу, статки якого становлять приголомшливі понад 240 мільйонів доларів.

До слова, Баррі зазвичай викидає 4 млн щороку лише на Різдво.

Гордий дідусь сказав: "Наша перша онука і нова принцеса, яку треба розпестити. Я щойно купив їй новий будинок і доручив команді дизайнерів інтер'єру повністю відремонтувати його для неї".

Донька та новонароджена онучка Баррі Дрюїтт-Барлоу / Фото: instagram.com/donbarrie1

Баррі та його колишній чоловік Тоні заробили мільйони на різних підприємствах, зокрема на трансатлантичному агентстві сурогатного материнства. Агентство допомагає людям, які хочуть найняти сурогатну матір, жінку, яка виношуватиме дитину від їхнього імені, та підтримує їх у цьому процесі.

Сурогатне материнство є законним у Великій Британії, хоча платити за нього не можна. Однак у США можна платити за сурогатне материнство, хоча закони різняться залежно від штату.

Баррі і Тоні також увійшли в історію, ставши першою парою у Великій Британії, яка народила дитину в результаті сурогатного материнства. Сім'я володіє нерухомістю в усьому світі.

Баррі Дрюїтт-Барлоу / Фото: instagram.com/donbarrie1

Баррі ясно дав зрозуміти своїй сім'ї про свої звички витрачати гроші: "Я народився у дуже бідних батьків у муніципальному будинку Лонгсайте. Мені ніхто нічого не передав. Це мої гроші — іноді я працюю до 20 години на день, а тепер я хочу купувати речі для своїх дітей".

Нагадаємо, чоловіка зацькували за "огидне" освідчення коханій в літаку, яка вийшла з туалету. Користувачі вважають таке освідчення бридким.

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