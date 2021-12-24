Новорічний стіл: як обрати якісну червону ікру і скільки вона має коштувати насправді

Новорічний стіл: як обрати якісну червону ікру і скільки вона має коштувати насправді

Обираючи ікру, обов'язково дивіться її на термін придатності.

Канапки з червоною ікрою є традиційним делікатесом на новорічному столі. Важливо, щоб продукт був якісний. Одним із показників, які дозволяють встановити, наскільки якісна ікра, є ціна. Занадто дешева вартість має насторожити покупця, адже це може свідчити про підробку.

Про це розповіла очільниця правління асоціації "Споживча довіра" Олена Куликова в коментарі OBOZREVATEL.

За її даними, червону ікру умовно можна розділити на два класи – з риби, вирощеної штучним шляхом (форель), та з дикої риби (горбуша або нерка). Різниця в ціні між ними може сягати навіть тисячу гривень.

"Під час покупки ікри орієнтуємось на ціну, не женемося за дешевизною. Дуже дешеву не варто купувати", – наголосила вона.

Спеціалістка уточнила, що кілограм якісної ікри форелі може коштувати 1400 гривень (баночка 80 грамів - 112 гривень), а горбуші - 2000 і 160 гривень, відповідно.

Крім того, важливо звертати увагу і на термін придатності ікри з огляду на періоди нересту лососевих риб (від липня до вересня). За її словами, якщо на баночці стоїть дата виробництва в межах цих дат, отже ікра свіжа.

Також якісною може бути ікра, виготовлена із замороженої сировини, але під час покупки спеціалістка радить уникати продукт з консервантом уротропін в його складі.

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