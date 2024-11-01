Новоспечена дружина хоче анулювати шлюб через поведінку чоловіка під час весілля: що сталося

Молодята розглядають можливість розірвання шлюбу всього через тиждень через обманливу поведінку чоловіка під час весілля.

Про це пише People.

25-річна жінка пояснила, що проблеми почалися під час "репетиційної вечері" в закладі, що належить її батькам, які, за її словами, дали дозвіл її майбутнім свекрам на проведення передвесільних урочистостей.

Наречена стверджує, що через комунікаційний казус батьки нареченого помилково вважали, що можуть безкоштовно користуватися букетами квітів, складеними сімейним флористом нареченої. Коли хтось повідомив їм, що за це потрібно заплатити 400 доларів, родичі здійняли галас на репетиційній вечері, через що наречена почувалася "глибоко збентеженою".

"Під час вечері його батьки зробили нам з чоловіком гучні зауваження про те, що ми не знали, що повинні були заплатити за квіти, причому в межах чутності моїх батьків", - пригадала вона. "Порушення цього питання посеред вечері створило непотрібну напругу і змусило мене почуватися незручно, коли ми повинні були насолоджуватися вечором".

Ситуація ще більше погіршилася під час весілля, коли родичі жінки проігнорували узгоджений графік фотографування і зажадали додаткових портретів за її спиною, вклинившись у відведений час для весільної фотосесії.

Коли наречена обговорила ці проблеми зі своїм обранцем, той відмахнувся від них, як від дрібниці. Потім, за 15 хвилин до церемонії, нареченій повідомили, що 15-річна сестра нареченого буде виголошувати промову, хоча промови повинні були звучати на репетиції – ще одне нав'язування, яким її друга половина не надто переймалася.

Прохання сестри здавалося особливо зухвалим, враховуючи, що наречений стверджував, що поінформував свою сестру про політику щодо промов.

Лише згодом вона дізналася, що "її чоловік збрехав про те, що сказав своїй сестрі виголосити промову на репетиції замість весілля".

Попри все, наречена написала нареченому SMS із проханням не обговорювати це питання з батьками, але він проігнорував її і все одно проінформував їх.

Як повідомляється, це стало останньою краплею, і наречена відчула, що їй потрібно розірвати шлюб. Коли вона обговорила цю ідею з користувачами Мережі, багато хто заявив, що вона перегнула палицю.

Анулювання шлюбу потрібне, коли ви дізнаєтеся, що у нього є таємна сім'я в Англії, а не тому, що ваше весілля пішло не так, як планувалося

Ви перетворюєте дрібні адміністративні моменти весілля на ваду характеру. Ви можете скасувати своє весілля і сказати, що ваш чоловік навіть не дбає про вас, але це стосується таких дрібниць, як промови на весіллі, фотографування на весіллі і квіти на весіллі. А як щодо всього вашого спільного життя?

Як ми дійшли до того, що ухвалюємо важливе життєве рішення на основі поведінки родичів у день весілля, а не на основі повноцінних стосунків, які у нас були далеко за межами одного весільного дня?

Це все звичайний весільний стрес – нічого незвичайного в цьому немає. Мені здається, що якщо ви вже готові розірвати стосунки, то, ймовірно, ви не надто в них вкладалися

Нагадаємо, дружина розлучилася з чоловіком через чотири дні після весілля. Новоспечений холостяк поділився своїм душевним болем.

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