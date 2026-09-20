Новий бьюті-тренд: який манікюр варто спробувати цієї осені

Манікюр / © pexels.com

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Пам’ятаєте манікюр із ефектом «глазурованих пончиків», який свого часу буквально заполонив соцмережі? Його популярності чимало посприяла Хейлі Бібер, а головною особливістю дизайну став ніжний хромований блиск.

Про це повідомляє Myself.

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Тепер у цього тренду з’явився новий варіант — Vanilla Chrome Nails. Назва вже підказує, чого чекати: замість холодного сяйва нігті отримують теплий кремовий відтінок, поверх якого з’являється легкий перламутровий блиск.

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Як виглядає Vanilla Chrome Nails

Основа такого манікюру — кремовий або молочний лак. Він може мати ледь помітний жовтуватий відтінок, завдяки чому покриття виглядає теплішим і м’якшим.

А далі в роботу вступає chrome-пудра. Її втирають у поверхню нігтя, щоб отримати характерне перлинне сяйво. При цьому манікюр не виглядає перевантаженим блискітками — навпаки, ефект виходить досить стриманим.

Саме в цьому і полягає особливість Vanilla Chrome Nails: манікюр помітний, але не надто яскравий. Він добре поєднується з повсякденним одягом і водночас може стати частиною святкового образу.

Причому форма та довжина нігтів особливого значення не мають. Хромований ефект добре виглядає і на довгих мигдалеподібних нігтях, і на короткій довжині.

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Як повторити трендовий манікюр

Для початку нігтям потрібно надати бажану форму. Якщо йдеться про гелеве покриття, поверхню нігтя злегка обробляють бафом — це допомагає матеріалу краще триматися.

Після цього потрібно прибрати пил, нанести праймер за потреби та покрити нігті базою.

Далі — кремовий лак. Найкраще підійде молочний, ванільний або бежево-кремовий відтінок із теплим підтоном. Його наносять у два шари, кожен із яких просушують під лампою.

Після цього нігті покривають топом і знову полімеризують.

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І ось головний етап — chrome-пудра. Невелику кількість продукту втирають в поверхню нігтя за допомогою спеціального аплікатора. Для гелевого манікюру важливо наносити її на щойно просушене покриття.

Залишки пудри прибирають пензликом, після чого манікюр закріплюють фінішним покриттям.

Якщо ж ви не користуєтеся гелевими лаками, повторити тренд можна і вдома зі звичайним лаком. Для цього достатньо нанести кремовий відтінок, а зверху — перламутровий топ із легким сяйвом.

Чому замість хрому виходять звичайні блискітки

З chrome-ефектом іноді виникає одна проблема: замість гладкого дзеркального або перламутрового сяйва на нігтях залишаються помітні блискучі частинки.

Одна з можливих причин — неправильно підібраний топ. Для втирання хромованої пудри потрібне покриття без липкого шару.

Якщо після просушування ніготь залишається липким, значить, на поверхні утворилася так звана дисперсійна, або липка, плівка. У такому випадку її потрібно видалити клінером, якщо це передбачено інструкцією до конкретного топа.

А ось якщо після лампи поверхня залишається гладкою, блискучою і сухою на дотик, такий топ підходить для chrome-ефекту.

Є ще одна маленька хитрість: не варто набирати занадто багато пудри. Для красивого ванільного сяйва достатньо зовсім невеликої кількості продукту, рівномірно втертого в покриття.

У результаті виходить той самий ефект «ванільного хрому» — теплий, ніжний і з легким перламутровим блиском.

Раніше Дуа Ліпа показала яскраву версію французького манікюру, замінивши традиційні білі кінчики на насичені кольори. Для співачки дизайн створила відома майстриня Мей Кавадзірі, використавши контрастні відтінки на нігтях мигдалеподібної форми. Новий манікюр Дуа Ліпи став сміливішою та сучаснішою інтерпретацією класичного «френча», який нині знову набирає популярності.

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