Новий тренд у TikTok масово доводить дітей до реанімації: що варто знати

Tik-Tok

Спеціалісти з безпеки та лікарі випустили термінове попередження для батьків у зв’язку з лякаючим трендом у соціальній мережі TikTok. Підлітки масово публікують відео, в яких радять поміщати популярні м’які іграшки в мікрохвильову піч, щоб нібито зробити їх «більш піддатливими та м’якими».

Про це пише Daily Mail.

Найчастіше йдеться про іграшку-антистрес — кубик, виготовлений з еластичної гуми та наповнений гелеподібною речовиною. Однак спроби розігріти такий предмет закінчуються трагедією: іграшки просто вибухають, розбризкуючи навколо розпечену липку масу.

Наслідки нового челенджу жахають. У Мережі вже з’явилися фотографії дев’ятирічного хлопчика на ім’я Калеб, який отримав сильні опіки обличчя. Ще страшніша ситуація сталася із семирічною Скарлетт Селбі зі штату Міссурі (США). Дівчинка впала в штучну кому після того, як розігріта в мікрохвильовці іграшка вибухнула прямо їй в обличчя та груди.

«Ми почули нестямний крик доньки. Я відчайдушно намагався здерти розпечену липку речовину з її шкіри та одягу», — розповідає батько дівчинки Джош Селбі.

Лікарі були змушені ввести дитину в штучну кому через побоювання, що важкі опіки губ викличуть набряк і перекриють дихальні шляхи. Наразі Скарлетт очікує на обстеження, щоб дізнатися, чи знадобиться їй пересадка шкіри через опіки другого та третього ступеня.

У Великій Британії також фіксують подібні випадки. Мати 10-річної дівчинки з Бристоля розповіла, що її донька отримала жахливі опіки, коли повторювала тренд у гостях.

«М’яку іграшку помістили в мікрохвильовку всього на 30 секунд. Силіконовий зовнішній шар приховував, наскільки гарячою була рідина всередині. Тепер доньці не можна буде перебувати на сонці щонайменше два літа поспіль, і лікарі не впевнені, чи зникне шрам», — написала жінка.

Експерти закликають батьків поговорити зі своїми дітьми. Ріен Рейнольдс із Королівського товариства із запобігання нещасним випадкам наголосила, що «мікрохвильові печі — це не іграшки, а неправильне використання побутової техніки може мати руйнівні наслідки».

Лікар Вільям Шаффнер із Медичного центру Університету Вандербільта наголосив, що іграшки не призначені для нагрівання, а їх вибух може завдати фатальних травм. Його колега, доктор Метью Гарріс із відділення невідкладної педіатричної допомоги у Нью-Йорку, додав, що нагрівання пластику чи металу в іграшках часто призводить до загоряння самої мікрохвильовки.

Компанія Schylling Toys, яка виробляє ці іграшки, вже розмістила на своєму сайті офіційне попередження із закликом не нагрівати та не заморожувати їхню продукцію. Тим часом представники Tik-Tok пообіцяли видаляти всі відеоролики, які пропагують небезпечну поведінку, що загрожує життю та здоров’ю користувачів.

Нагадаємо, в Інтернеті все більше користувачів підтримують «хромування» — новий небезпечний тренд, що набирає популярності серед підлітків. Він передбачає вдихання парів побутових засобів: лак для нігтів, маркери або аерозолі. Тренд поширюється серед молодих людей, які шукають легкодоступні альтернативи забороненим наркотикам.

