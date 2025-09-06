Жінка до і після операції

У той час, коли операції з подовження ніг стають дедалі популярнішими серед чоловіків, які мають проблеми зі зростом, жінки, вочевидь, роблять навпаки – лягають під ніж, щоб вкоротити собі зріст, аби збільшити свої шанси знайти партнера.

Про це пише Oddity Central.

Дедалі більше клінік у Стамбулі, Туреччина, пропонують цю суперечливу процедуру як частину привабливих пакетів, що містять госпіталізацію, а також безкоштовні екскурсії містом, обіди в ресторанах і навіть морські прогулянки. Спочатку розроблена з медичною метою, щоб виправити дисбаланс довжини кінцівок, операція з укорочення кінцівок, як стверджується, стала популярною серед жінок, які вважають, що мініатюрний зріст є більш бажаним.

Операція з остеоукорочення передбачає розрізання кістки ноги пацієнта, видалення частини стегнової кістки, а потім фіксацію кісток разом металевими стрижнями. Турецькі лікарі стверджують, що можуть вкоротити стегно до 5,5 см, а литку – до 3 см, але експерти кажуть, що зацікавленим у процедурі слід очікувати нестерпного болю, тривалого періоду відновлення і потенційно незворотного пошкодження нервів, що може призвести до м'язової слабкості і втрати функцій. Також можливе інфікування, уповільнене загоєння кісток і навіть незрощення кісток (перелом, який не зростається). Оскільки металеві стрижні, що вводяться в кістки пацієнтів, мають обмеження за вагою, пацієнти, які проходять процедуру остеоукорочення, повинні важити від 70 до 75 кг.

Попри серйозні ризики, пов'язані з операцією з укорочення кінцівок, дані показують, що все більше жінок проходять цю процедуру з косметичною метою і для того, щоб збільшити свої шанси знайти романтичного партнера. Деякі з них переконані, що високий зріст знижує їхні шанси знайти кохання, оскільки чоловіки почуваються незручно з вищими за них. Лише одна лікарня в Стамбулі від 2023 року провела 10 операцій з укорочення ніг.

Нагадаємо, у Британії засудили лікаря, який відморозив собі ноги.