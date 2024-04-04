Нумеруватимуть людей: через 500 років в одній з країн світу усі матимуть однакове прізвище

Усе через закон, який існує лише в цій країні.

У Японії через 500 років усі люди матимуть одне прізвище через закон, який вимагає від подружніх пар брати однакові.

Про це пише Sky News.

Прізвище "Сато" наразі є найпопулярнішим в Японії, його носять понад 1,5% населення.

Частка тих, хто має це прізвище, зросла в 1,0083 рази між 2022 і 2023 роками, і якщо так триватиме й надалі, то до 2446 року понад половина країни матиме це прізвище. А до 2531 року вся країна носитиме прізвище "Сато" – якщо не буде змінено законодавство.

Професор Хіроші Йошида з Університету Тохоку очолив нещодавнє дослідження, яке зробило це відкриття.

Він розповів виданню: "Якщо всі стануть Сато, можливо, до нас доведеться звертатися на ім'я або за номером. Я не думаю, що ми можемо назвати це хорошим світом для життя. Це також призведе до втрати сімейної та регіональної спадщини, пов'язаної з прізвищами".

Десять найпопулярніших прізвищ в Японії:

Сато Сузукі Такахасі Танака Іто Ватанабе Ямамота Накамура Ямада Сайто

Японія – єдина країна у світі, яка вимагає від подружніх пар мати однакове прізвище.

Закон ухвалили 1898 року, а 2015-го Верховний суд Японії залишив його в силі після того, як три жінки стверджували, що закон посягає на "особисту гідність".

Закон бере свій початок від епохи Мейдзі, коли він був запроваджений як частина феодальної сімейної системи, за якої жінки та діти перебували під владою чоловіка-глави сім'ї.

Нагадаємо, науковці дослідили зуби бронзового віку і виявили причину поширеності карієсу у наш час. Вчені проаналізували зуби людини, яка жила близько 4000 років тому.

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