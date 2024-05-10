Няня залишилася з 5-місячним хлопчиком після того, як батьки зникли з її грошима

Китайська няня була змушена місяцями безоплатно доглядати немовля після того, як батьки дитини безслідно зникли з грошима, які вони у неї позичили.

Про це пише Oddity Central.

Пані Ю, жертва цієї дивної справи, стверджує, що її найняло подружжя з Харбіна, провінція Хейлунцзян, доглядати їхнього новонародженого сина за щомісячну зарплату в розмірі 7000 юанів (близько 1000 доларів). Невдовзі після укладення угоди батьки сказали Ю, що їм потрібно поїхати до Тяньцзіня, щоб отримати значний спадок, зокрема майно та предмети розкоші, і запитали, чи не могла б вона допомогти їм з позикою на адвокатів та оформлення документів. Як гарантію того, що вони повернуть гроші, подружжя показало їй фотографії речей, які вони нібито успадкували, а також документи на право власності на готель. Крім того, вони вирішили залишити дитину з нянею, поки владнають усі справи в Тяньцзіні, тож Ю припустила, що немає причин для хвилювання.

За словами няні, вона не отримувала зарплату з листопада минулого року, попри те, що доглядала дитину після зникнення її батьків. Що ще гірше, вона також позичила їм значні суми грошей, зокрема свої заощадження і кошти, позичені у брата, думаючи, що батьки повернуть їй борг, коли отримають чималий спадок. Загалом вона стверджує, що віддала у борг понад 110 000 юанів (15 600 доларів США).

"Я віддала їм усі свої заощадження, але від листопада минулого року я не отримувала жодної зарплати", - скаржиться Ю. "Вони винні мені мою зарплату і гроші, які я позичила у брата".

Доведена до відчаю жінка показала журналістам фотографії дорогих годинників, автомобілів та інших предметів розкоші, які нібито були у спадку, отриманому батьками дитини. Озираючись назад, вона визнає, що вони могли все підробити, щоб обдурити її, додавши, що після перевірки документів на право власності на готель в Харбіні вона виявила сліди цифрового редагування. Крім того, історія про те, що спадок надійшов від чоловіка, з яким мама дитини зустрічалася понад десять років, ніколи не звучала правдиво, але вона дала себе обдурити.

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Ю неодноразово намагалася зв'язатися з батьками телефоном і через WeChat, але вони нібито зникли. Вона також зв'язалася з готелем, яким вони нібито володіли, але тамтешні власники ніколи не чули про них, тому її побоювання стати жертвою ретельно продуманого шахрайства високі як ніколи. Єдине, що не має сенсу – це дитина.

Ю не розуміє, як можна відмовитися від своєї дитини заради будь-якої фінансової вигоди, але вона також не може відмовитися від хлопчика. Вона піклується про нього вже декілька місяців, сподіваючись, що батьки врешті-решт повернуться.

Невідомо, чи повідомили до поліції про цей випадок, але багато хто з тих, хто коментує його в Інтернеті, припускає, що підозрювані не є біологічними батьками дитини.

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