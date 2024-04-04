Обережніше з вагітними: офісний керівник поплатився за необачність - подробиці скандалу

У Британії суд визнав винним у дискримінації чоловіка, який назвав свою вагітну підлеглу плаксивою

У Великій Британії жінка виграла судову справу. У позові вона звинуватила свого начальника у дискримінації на робочому місці через те, він називав її "дуже емоційною і плаксивою" під час вагітності. Суд визнав чоловіка винним й постановив виплатити жінці компенсації за моральні збитки.

Про це пише The Guardian.

Нікола Гіндс з англійського графства Йоркшир була співробітницею аутсорсингової компанії. У квітні 2020 року жінка дізналася, що вагітна і повідомила про зміни у своєму житті безпосереднього керівника.

Однак через шість місяців, у жовтні, у Гіндс упродовж одного тижня сталися дві панічні атаки. Після цього вона написала начальнику, що не справляється із робочим навантаженням.

Нав Каллі, керівник жінки, не відповів їй, але написав електронного листа своєму колезі. В листі він зазначив, що його підлегла "стала дуже емоційною й плаксивою", тому, на його думку, її треба відправити у неоплачувану відпустку.

Після пологів жінка повернулася на роботу, але вже у вересні 2021 року звільнилася.

Після вивчення матеріалів справи суддя Роджер Тайнан дійшов висновку, що Нав Каллі, як керівник позивачки створив про неї стереотипне уявлення, як про "емоційну, вагітну жінку під впливом гормонів", і що "за конкретних обставин його опис був зневажливим і принизливим".

"Висновок полягав у тому, що вона не повністю контролювала свої емоції через вагітність і що в результаті вона висувала необґрунтовані вимоги. Ми переконані, що відсутність оцінки ризиків, а також бездіяльність Каллі у жовтні 2020 року стали суттєвими факторами, які вплинули на рішення Гіндс звільнитися", – заявив суддя.

Сама Ніколи Гіндс після перемоги в суді заявила, що хоче своїм вчинком показати приклад для усіх майбутніх і молодих мам, які стикаються з дискримінацією на робочому місці.

"Після 12 років наполегливої та самовідданої праці я закінчила свою кар'єру зломленою жінкою, позбавленою всієї своєї впевненості", – наголосила Нікола.

Нагадаємо, фальшивий адвокат виграв усі 26 справ у суді попри те, що ніколи не навчався на юридичному факультеті. Після того, як правда вийшла назовні, талановитого самозванця заарештували.

Читайте провідні новини дня: