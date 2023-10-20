Обличчя мурахи зблизька: люди нажахані, побачивши фото великим планом

На ньому можна роздивитися усе до дрібниць.

Мурашки такі крихітні і часто незначні у нашому повсякденному житті. Вони можуть бігати підлогою, займатися своїми справами в саду, і люди, зазвичай не звертають на них особливої уваги.

Втім, литовський фотограф Еугеніюс Каваляускас змусив користувачів Мережі боятися крихітних створінь, пише Mirror.

Доктор зробив фото мурахи великим планом, де можна роздивитися кожну деталь обличчя істоти.

Мураха великим планом / Фото: Eugenijus Kavaliauskas

Завдяки тому, наскільки знімок збільшений, можна побачити все: від незвичайного жовтого волосся на підборідді до нерівностей на поверхні шкіри.

До слова, моторошні червоні цятки, схожі на очі з фільму жахів, то насправді вусики мурашки – фотографія збільшена настільки сильно, що очей комахи не видно.

Юзери були шоковані та налякані, побачивши мураху такою, якою вона є насправді.

Одна людина зізналася, що її "нудило" після того, як вона побачила світлину. Інший написав: "Це справжнє обличчя мурахи. Мураха. Тепер тобі доведеться думати про це всю ніч". "Як мені тепер спати?", — обізвався переляканий чоловік.

Нагадаємо, кішка з двома носами спантеличила ветеринарів. Тварину вважають "єдиною у своєму роді".

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