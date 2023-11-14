Обличчя жінки стало схоже на шахівницю після невдалої лазерної епіляції – фото

Жінка заявила, що після невдалої процедури лазерної епіляції її обличчя та шия стали "схожими на шахівницю".

Про це пише Daily Star.

38-річна Тобі Мойо страждає на надмірний ріст волосся через синдром полікістозних яєчників (СПКЯ). У вересні цього року жінка вирішила пройти процедуру видалення волосся.

Тобі Мойо / Фото: SWNS

Раніше вона вже робила це вісім разів і думала, що знає, чого чекати від сеансу. Однак вона стверджує, що їй призначили стажера, і процедура на лівому боці шиї швидко стало болісним, і вона відчула "сильне та незнайоме відчуття печіння".

"Я не хотіла скаржитися, бо припускала, що вони зрозуміють, що роблять, хоча я висловила свою стурбованість щодо болю. Вони сказали, що це нормально, і поралися з лазерною установкою, на щастя, після цього це було не так боляче", - сказала вона.

Після процедури Тобі показали її шкіру в дзеркалі, де було видно квадрати, що покривали її шию та лінію підборіддя. Вона вважає, що опіки сталися, коли стажер "забув увімкнути охолоджувальний механізм, вбудований у лазер". Попри сумніви, Тобі каже, що за епіляцію їй все одно довелося заплатити 13 фунтів.

Тобі Мойо / Фото: SWNS

Тобі, консультантка із Кейптауна, Південна Африка, сказала: "Я була в повному шоці, я знала, що це ненормально, моя шкіра була обпалена вщент. У мене темні прямокутники вздовж усієї шиї".

Тобі Мойо / Фото: SWNS

Попри те, що через місяць її шкіра все ще була сильно пошкоджена, співробітники салону запевнили її, що їй доведеться прикласти холодний компрес і робити подальший догляд. Тобі тижнями не могла зайти до басейну і уникала зустрічей із друзями.

Тобі Мойо / Фото: SWNS

Після скарги її перепросили та надіслали горщик алое вера за опіки. Вона сказала: "Вибачення та горщик алое вера не усувають завданих ними збитків. Люди запитують, що не так із моїм обличчям. Мені доводилося закривати обличчя шарфами. Було так важко спати і жити своїм життям".

Нагадаємо, 68-річна трансжінка шокувала виглядом і станом здоров'я після 200 пластичних операцій. Вона розповіла, які зробила процедури, та пожалілася на стан шкіри.

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