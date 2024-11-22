Облизування до смерті: що відомо про один із найстрашніших методів катування в історії

На щастя, цей метод тортур більше не використовується.

Історичний метод катування, відомий як "козячий язик", міг завдати людині нестерпного болю або навіть призвести до смерті.

Як пише LADbible, процедура полягала в тому, що людину занурювали в солону воду, щоб зробити її ноги більш вразливими до лущення, а потім нещасну жертву закріплювали на місці, щоб козу можна було належним чином розвернути.

Ідея полягає в тому, що коза лизатиме солоні ноги людини, а безперервні удари язика тварини будуть повільно, але неухильно стирати шкіру на підошвах ніг.

Хоча спочатку лизання підошов ніг козою може здаватися лоскотливим, коли шкіра починає стиратися, це, мабуть, перетворюється на агонію.

Таке катування може навіть призвести до смерті, якщо рани, що утворюються на підошвах ніг, інфікуються, а коли домашня тварина вилизує відкриті рани, то це є гарним способом заразити їх.

"Козячий язик" був описаний в документах, що засуджують застосування тортур, і вважається, що він з'явився ще за часів Стародавнього Риму. Хоча у них були пристойні способи лікування хвороб і не все було так жахливо, коли мова йшла про медичну допомогу, в ті часи люди не хотіли б підхопити якусь інфекцію. До того ж, коли шкіра на підошвах ніг злизана дочиста, не варто сподіватися на те, що пощастить ходити кудись протягом неймовірно довгого часу. Навіть якби язик кози не інфікував рани, спроба ходити на пошкоджених ногах, ймовірно, мала б подібні наслідки.

Нагадаємо, чоловік побудував гігантський пристрій для тортур у формі бика, і в результаті став першою жертвою власного творіння. Мідного бика створили в 6 столітті до нашої ери.

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