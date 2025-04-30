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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
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Обличчя покрилося горбами: чоловік розповів, чим закінчилася покупка светра в секонд-хенді

Стригучий лишай, грибок або вірус — що ще може приховатися у непраному одязі з секонд-хенду.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Обличчя чоловіка покрилося горбами

Обличчя чоловіка покрилося горбами / © скриншот

Чоловік зіткнувся з несподіваними наслідками після того, як одягнув непраний светр із секонд-хенду. Його обличчя вкрилося маленькими горбами.

Про це повідомило видання New York Post, з посиланням на користувача Тік-току @onenevertwhoo_one.

Контагіозний молюск — вірусна інфекція, що проявляється у вигляді дрібних горбків на шкірі. Хоча захворювання не є небезпечним, воно викликає дискомфорт і естетичні проблеми. Чоловік вважає, що джерелом зараження став одяг, який він не виправ перед носінням.

Експерти наголошують на важливості прання будь-якого нового одягу перед першим носінням, а особливо це стосується речей з секонд-хенду. Френсіс Козен, викладачка Корнельського університету, пояснює, що одяг часто обробляють різноманітними хімічними речовинами — від пом’якшувачів до засобів проти плісняви, які самі по собі можуть викликати подразнення шкіри.

Але справа не лише в хімії. Як зазначає сертифікований дерматолог доктор Чарльз Пуза, існують і ризики інфекцій. Звіт Центру контролю та профілактики захворюванням попереджає, що такі захворювання, як стригучий лишай, можуть передаватися через непраний одяг, рушники та постільну білизну.

Відео хлопця викликало бурхливу реакцію в мережі. Багато хто висловлював співчуття, але чимало користувачів були здивовані такою недбалістю хлопця.

Раніше ми повідомляли, чи можна прати вовняні речі в машинці.

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