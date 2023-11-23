Обрано найкумедніший знімок дикої природи 2023 року – фото

Премія Comedy Wildlife Photography Awards оголосила переможця.

Про це йдеться на офіційному сайті.

Головний приз дістався фотожурналісту Джейсону Муру за фотографію під назвою "Повітряна гітара Ру".

На кумедній світлині зазнімковано момент, коли молода самка західного сірого кенгуру, здавалося б, грає на невидимій гітарі із заплющеними від блаженства очима.

Фото "Повітряна гітара Ру" / Фото: comedywildlifephoto.com

Знімок був зроблений у передмісті Перта, Австралія, на полі, заповненому кенгуру, що стрибають навколо квіткових грон.

"Я вийшов із фотоапаратом та знімав водоплавних птахів на найближчому озері. Я встав на світанку, щоб скористатися світлом "золотої години", але ранок на воді виявився таким, що розчаровує", — розповів Мур у своїй заяві.

Картина була обрана із 5300 заявок, надісланих 1842 учасниками із 85 країн.

Фото-фіналіст конкурсу / Фото: comedywildlifephoto.com

Фото-фіналіст конкурсу / Фото: comedywildlifephoto.com

Хоча Мур багато разів проїжджав повз це місце, він вирішив вийти і прогулятися з камерою, коли світло впало на поле.

Він стверджував, що, попри інколи сувору репутацію, кенгуру, як правило, досить слухняні і "велику частину часу навіть трохи нудні".

"У результаті я зняв близько 40 або 50 кадрів з кенгуру різного змісту, а також декілька бойових кадрів, де вони стрибають жовтим полем", - сказав Мур. "Однак, коли я побачив, як Ру приймає позу повітряної гітари, я одразу ж усміхнувся і зрозумів, що зобразив щось справді особливе".

Нагадаємо, Мережу приголомшив двоколірний лобстер-гермафродит. Істота дуже рідкісна і трапляється один раз на 50 мільйонів.

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