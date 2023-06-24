Обрано найпотворнішого собаку у світі 2023 року: який він має вигляд (фото)

Лисий і деформований собака породи китайська чубата зі схильністю висовувати язик був визнаний "Найпотворнішим собакою у світі" цього року на щорічному конкурсі.

Про це пише today.com.

7-річний Скутер пройшов торгово-виставковим комплексом Sonoma Marin Fairgrounds у Петалумі, штат Каліфорнія, на передніх лапах, а його задні лапи погойдувалися в повітрі, щоб з гордістю прийняти нагороду.

Найпотворніший собака у світі / Фото: today.com

Його власниця, Лінда Селеста Елмквіст, сказала, що ця честь була "цілком заслуженою" коли він переплюнув сімох інших непривабливих псів.

Елмквіст забрала Скутера на початку цього року після того, як один із членів групи "Порятунок тварин від евтаназії" більше не міг дбати про нього.

Лінда Елмквіст та Скутер / Фото: today.com

Перший власник Скутера, який дбав про собаку більшу частину свого життя, врятував деформованого собаку від присипання.

Заводчик Скутера передав його на евтаназію незабаром після народження через деформовані задні суглоби та лапи, які повністю повернені назад.

Найпотворніший собака у світі / Фото: today.com

Проте інвалідність ніколи не заважала безтурботному псові.

Розумний собака ходить на передніх лапах відколи він був цуценям, але сідає на задні, як на триногу, коли приходить час відпочити.

"Він уявлення не має, що він чимось відрізняється від будь-якого іншого собаки", - написала Лінда у біографії Скутера. "Розгойдуючись з боку на бік, він долає перешкоди — каміння, бордюри, сходи — і потім, підкидаючи задню частину до неба, одним останнім махом — перемагає!".

У Скутера є спеціальний візок, але він "відмовився" від поїздки заради церемонії нагородження.

Конкурс "Найпотворніший собака у світі", який вже майже 50 років відзначає унікальні характеристики чотирилапих, покликаний продемонструвати важливість усиновлення.

"Багато з собак-учасників було врятовано з притулків і заводів з виробництва цуценят, щоб знайти люблячі будинки в руках тих, хто готовий їх усиновити", - йдеться на сайті конкурсу. "Будь ласка, приєднуйтесь до нас у підвищенні обізнаності та підтримці домашніх тварин, які ще мають потрапити до люблячого будинку".

Нагадаємо, жінка ошелешила, як собака врятував її життя, "винюхавши" рак молочної залози. Тварина почала дивно поводитися.

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