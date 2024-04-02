Обрав, коли їй було шість: 63-річний священник одружився з 12-річною дівчинкою – фото молодят

Це зроблено для того, "щоб жоден чоловік не заплямував її сексуально".

63-річний священник спричинив обурення, одружившись із 12-річною дівчинкою, яку він обрав за наречену, коли їй було лише шість років.

Про це пише Mirror.

Чоловік, відомий як Гборбу Вуломо, Нуумо Боркетей Лоуе XXXIII, одружився з дівчинкою, яку, як повідомляється, звати Наа Окромо. Весілля відбулося в суботу, 30 березня, в Нунгуа, Гана.

Місцеві лідери захищали цю шокувальну практику і наполягали на тому, що це традиція "відлякування інших чоловіків", і чоловікові доведеться почекати, поки вона "досягне законного шлюбного і дітородного віку".

63-річний священник одружився з 12-річною дитиною / Фото: Facebook/Ablade TV Online

Один гість на весіллі сказав, що шлюб відбувся через старий звичай, згідно з яким священник повинен вінчати незайману дівчину. Він також сказав, що в Нунгуа немає дівчаток старше дев'яти років, які були б незайманими.

Священник обрав дівчину, коли їй було лише шість років. Тепер, як повідомляє ганське видання Pulses, він має взяти участь в іншій церемонії, присвяченій очищенню. Вважається, що цей ритуал дасть їй силу виконувати свої обов'язки дружини Гборбу Вуломо, серед яких народження дітей.

63-річний священник одружився з 12-річною дитиною / Фото: Facebook/Ablade TV Online

Святиня Гборбу Вуломо в Нунгуа в регіоні Великої Аккри захищала шлюб: "Вона ще вчиться в школі, вона не живе з Гборбу Вуломо. Ми розпочали традиційний шлюб Наа Йомо Айемуаде (12-річної), щоб відлякати інших чоловіків. Коли вона подорослішає, ми проведемо останні обряди".

Радіостанція Star FM в Гані повідомила, що ця церемонія необхідна для того, "щоб жоден чоловік не заплямував її сексуально".

Представник храму, Нії Бортей Кофі Франква II, пояснив історичну і духовну важливість цього шлюбу. Він сказав: "Наа Йомо Айемуаде – це реінкарнація жінки, яка жила понад 300 років тому і повернулася, щоб забезпечити виконання священних ритуалів одного з божеств, які не виконувалися роками".

Священникові "доведеться почекати, поки вона дозріє або досягне законного віку для вступу в шлюб і народження дітей", щоб вступити в статеві стосунки зі своєю новою дружиною, повідомляє Star FM.

Нагадаємо, священник заплатив кілеру $40 тисяч, щоб вбити коханого його доньки. Хлопець вижив.

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