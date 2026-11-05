"Образа для культури": італійського шеф-кухаря звільнили за відмову готувати піцу з ананасами

Італієць відмовився класти ананаси на піцу та втратив роботу / © Pixabay

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Італійського шеф-кухаря звільнили з ресторану в Австралії після того, як він відмовився подавати клієнтам піцу з ананасом, назвавши цю начинку «образою його культури».

Про це пишуть The Guardian і Metro.

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До ресторану італійської кухні La Costa в австралійському Брісбені надійшло величезне замовлення на $15,000 для гостей на приватному заході. В замовленні серед інших страв виявилася піца з ананасами. Це була важлива умова замовника. Квінсленд, де розташований Брісбен, відомий як головний регіон Австралії з вирощування ананасів.

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«У нас був великий захід, і вони витратили понад 15 000 доларів, а хлопець, який за все платив, сказав: „Дивіться, мені потрібно піцу з шинкою та ананасом“, — сказав власник ресторану Елліот Інгрем.

Шеф-кухар Девід Тамбурелла відмовився використовувати ананас, оскільки «він, як італієць, вважає, що додавання ананаса до піци є образою його культури».

Неслухняного шеф-кухаря звільнили. Втім, відмова від приготування піци з ананасом була не єдиною претензією до Тамбурелли. Керівництво також скаржилося на його неналежну лексику, проблеми з комунікацією та загострення конфліктів під час роботи.

Своєю чергою італієць стверджував, що його звільнили з порушенням Закону про справедливу працю, а тому пішов до суду.

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Проте шеф-кухар програв спробу повернутися на роботу. Крім того, він понад три роки проходив процедуру отримання австралійської візи — шлях до постійного проживання, що спонсорується роботодавцем. Ресторан спонсорував візу, яка мала дозволити йому стати постійним жителем Австралії. Однак процес спонсорства було припинено після звільнення.

Наразі Тамбурелла працює в іншому ресторані в Брісбені та стверджує, що ананасів у його меню немає. Сам ресторан La Costa згодом припинив роботу через високі витрати на ведення бізнесу в регіоні.

Раніше повідомлялося, що в Італії один з ресторанів підняв ціну на гавайську піцу з ананасом до 100 євро, щоб туристи не замовляли цю страву.

Також ми писали, якою була піца часів Стародавнього Риму.

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