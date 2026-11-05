ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
218
Час на прочитання
2 хв

"Образа для культури": італійського шеф-кухаря звільнили за відмову готувати піцу з ананасами

Італійський шеф-кухар відмовився готувати піцу з ананасами в Австралії. Він втратив роботу та програв справу про незаконне звільнення.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Італієць відмовився класти ананаси на піцу й втратив роботу

Італієць відмовився класти ананаси на піцу та втратив роботу / © Pixabay

Італійського шеф-кухаря звільнили з ресторану в Австралії після того, як він відмовився подавати клієнтам піцу з ананасом, назвавши цю начинку «образою його культури».

Про це пишуть The Guardian і Metro.

До ресторану італійської кухні La Costa в австралійському Брісбені надійшло величезне замовлення на $15,000 для гостей на приватному заході. В замовленні серед інших страв виявилася піца з ананасами. Це була важлива умова замовника. Квінсленд, де розташований Брісбен, відомий як головний регіон Австралії з вирощування ананасів.

«У нас був великий захід, і вони витратили понад 15 000 доларів, а хлопець, який за все платив, сказав: „Дивіться, мені потрібно піцу з шинкою та ананасом“, — сказав власник ресторану Елліот Інгрем.

Шеф-кухар Девід Тамбурелла відмовився використовувати ананас, оскільки «він, як італієць, вважає, що додавання ананаса до піци є образою його культури».

Неслухняного шеф-кухаря звільнили. Втім, відмова від приготування піци з ананасом була не єдиною претензією до Тамбурелли. Керівництво також скаржилося на його неналежну лексику, проблеми з комунікацією та загострення конфліктів під час роботи.

Своєю чергою італієць стверджував, що його звільнили з порушенням Закону про справедливу працю, а тому пішов до суду.

Проте шеф-кухар програв спробу повернутися на роботу. Крім того, він понад три роки проходив процедуру отримання австралійської візи — шлях до постійного проживання, що спонсорується роботодавцем. Ресторан спонсорував візу, яка мала дозволити йому стати постійним жителем Австралії. Однак процес спонсорства було припинено після звільнення.

Наразі Тамбурелла працює в іншому ресторані в Брісбені та стверджує, що ананасів у його меню немає. Сам ресторан La Costa згодом припинив роботу через високі витрати на ведення бізнесу в регіоні.

Раніше повідомлялося, що в Італії один з ресторанів підняв ціну на гавайську піцу з ананасом до 100 євро, щоб туристи не замовляли цю страву.

Також ми писали, якою була піца часів Стародавнього Риму.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie