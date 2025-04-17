Ображений хлопець "замінував" лайнер, бо кохана поїхала в екзотичний круїз без нього

Круїзний лайнер / © Associated Press

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19-річний мешканець штату Мічиган, США, Джошуа Даррелл Лоу вирішив, що якщо він не може потрапити в екзотичний круїз, то не має права на відпочинок і його дівчина. Щоб зірвати поїздку коханої та її родини, хлопець вигадав загрозу вибуху на борту круїзного лайнера.

Про це пише Oddity Central.

Інцидент стався у січні 2024 року. Щойно лайнер Carnival Sunrise вийшов із порту Маямі в напрямку Ямайки, компанія Carnival Cruise Lines отримала тривожне анонімне повідомлення електронною поштою: «Привіт, я думаю, що на вашому круїзному лайнері Sunrise може бути бомба».

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Лаконічний лист вивів із ладу багатотисячну круїзну систему: лайнер довелося екстрено зупинити, понад тисячу кают обшукали фахівці з безпеки, а до операції долучили берегову охорону США та Ямайки. Після декількох годин паніки та перевірок вибухівки не виявили, і Sunrise продовжив свій маршрут Карибським морем.

Та розслідування вийшло далеко за межі лайнера. Завдяки технічним засобам правоохоронцям вдалося простежити джерело повідомлення. Ним виявився Лоу — хлопець, який залишився вдома доглядати домашніх улюбленців, поки його дівчина насолоджувалася тропічною пригодою без нього.

Під час розмови з агентами ФБР хлопець зізнався, що вдався до містифікації через образу. Його не запросили на круїз, залишивши виконувати роль наглядача за тваринами, і йому здалося, що найкращий вихід — зірвати подорож усім.

«Будь-хто, хто погрожує вибухом, повинен очікувати, що йому повірять на слово», — зазначив у судових матеріалах помічник прокурора США Нільс Кесслер. «На щастя, цього разу минуло без травм, але такі жарти дорого коштують суспільству».

ФБР наголосило: подібні фальшиві загрози — це не жарт, а злочин. Вони дезорієнтують служби, спричиняють паніку та марну витрату ресурсів.

Попри те, що Лоу міг провести за ґратами до п’яти років, суддя Пол Малоні засудив його до восьми місяців позбавлення волі. Підсудний написав листа з вибаченнями та визнанням провини. Проте цей випадок став ще одним нагадуванням: навіть із розбитим серцем краще обирати здоровий глузд замість катастрофічних сценаріїв.

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