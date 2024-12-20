Ображена дружина подала на чоловіка до суду через їхнього кота: що сталося

В Індії жінка подала скаргу на жорстоке поводження свого чоловіка, стверджуючи, що він більше дбає про їхнього домашнього кота, ніж про неї.

Про це пише Oddity Central.

У результаті, вона отримала догану від суддів у Бенгалуру за те, що подала безпідставну скаргу на жорстоке поводження свого чоловіка, в якій вона в основному скаржилася на те, що чоловік приділяє більше уваги їхньому домашньому коту, ніж їй самій. Суддя зауважив, що в скарзі не було конкретних звинувачень у жорстокості або домаганнях. Замість цього позивачка зосередилася на тому, що чоловік піклується про їхнього кота більше, ніж про неї, стверджуючи, що кожного разу, коли вона висловлювала йому претензії щодо його поведінки, вони сварилися і кидалися образами одне на одного. Дружина, очевидно, також скаржилася на те, що кіт декілька разів нападав і дряпав її, а чоловік нічого не робив.

"Скарга – це розповідь про шлюб і спільне життя, але суть звинувачення ґрунтується на сварці через домашнього кота, який живе в будинку чоловіка, - сказав суддя. Стверджується, що чоловік піклується про кота більше, ніж про дружину. Кожного разу, коли дружина вказує на це, між ними виникає суперечка, і починаються образи. Саме про це йдеться в більшості пунктів скарги. Таким чином, питання не полягає у вимозі приданого чи нападі з вимогою приданого або жорстокості з боку чоловіка. Питання стосується домашнього кота і того, що кіт декілька разів напав на дружину або подряпав її".

Заслухавши незвичне клопотання, суд припинив подальше розслідування проти чоловіка і вилаяв жінку за її безпідставну скаргу, додавши, що саме такі клопотання засмічують індійську систему правосуддя.

"Саме такі несерйозні справи сьогодні засмічують систему кримінального правосуддя, і якщо розслідування у цій справі буде дозволено, це додасть ще одну справу до і без того засміченої системи правосуддя", - заявив суд.

Нагадаємо, у Таїланді поліція "заарештувала" рудого кота за крадіжку риби. Ролик став вірусним у Мережі.

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