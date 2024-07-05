Ображена невістка підірвала авто своєї свекрухи: що та їй сказала (фото)

У Великій Британії жінка влаштувала помсту своїй свекрусі, яка сказала, що майбутня невістка "недостатньо хороша", щоб вийти заміж за її сина.

Про це пише Metro.

У відповідь ображена 29-річна Аліша Анвар влаштувала підпал автівки мами коханого. Вона заплатила другу 150 фунтів стерлінгів (7700 грн) за скоєння нападу в Рексхемі в червні 2022 року після сварки з 54-річною Крістін Плейс напередодні весілля.

Плейс вийшла з дому і побачила автомобіль, що палає, а сусіди розповідали, як він "вибухнув" і пошкодив дві інші машини. Деяких людей довелося евакуювати, допоки пожежники боролися з вогнем.

Анвар визнала себе винною у змові з метою підпалу і була ув'язнена на 16 місяців. Їй також дали дворічну заборону на будь-які контакти зі свекрухою.

Аліша Анвар / Фото: North Wales Police

Її друг Люк Вільямс, який вчинив напад, визнав себе винним у тому ж злочині і наступного тижня йому буде винесено вирок.

Суд почув, що про пару до поліції повідомила подруга Вільямса.

На кадрах відеоспостереження видно, як він заправляв каністру із бензином за день до нападу.

Марк Коннор, який захищає Анвар, заявив суду: "Це був злочин із помсти. Довгий час вона не могла змиритися з тим, що зробила, настільки був її страх перед наслідками попри купу доказів проти неї. Але зрештою вона ухвалила правильне рішення. Тепер вона здатна ухвалювати правильні та раціональні рішення".

Нагадаємо, хлопець дізнався про зраду коханої та влаштував собі розкішну відпустку за її кошти. Він придумав для неї "ідеальну помсту".

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