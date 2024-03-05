Ображений дідусь-багатій помстився своїм онучкам після смерті: що він зробив

Дідусь, який почувався "ображеним", тому що його онучки не відвідували його досить часто, залишив їм лише по 50 фунтів кожній зі свого статку в 500 000 фунтів стерлінгів.

Про це пише Daily Star.

Фредерік Ворд-старший помер 2020 року і розділив майже весь свій статок між дітьми, Террі Вордом та С'юзен Вілтшир. Проте п'ятеро дорослих дітей його покійного сина Фреда-молодшого отримали лише по 50 фунтів, що спричинило сімейну суперечку.

Фредеріку, колишньому солдатові, на момент смерті був 91 рік. Він сказав своїм адвокатам, що засмучений тим, що діти його сина Фреда не відвідували його в лікарні, коли він тричі хворів на захворювання легень. Тоді він був близький зі своїм сином Террі та донькою С'юзен, яка була його постійною опікункою.

Чоловік раніше склав заповіт, за яким його майно, зокрема пентхаус вартістю 450 000 фунтів стерлінгів, було поділено між трьома дітьми. Однак Фред-молодший помер раніше за свого батька, 2015 року, і сім'я розпалася.

Коли Террі зачитав заповіт свого батька після його смерті, це спричинило гарячу суперечку, оскільки п'ятеро онучок залишилися ні з чим. Зі стану, що оцінюється приблизно в 500 000 фунтів стерлінгів, їхній дядько Террі подарував їм конверти, у кожному з яких було по 50 фунтів готівкою.

Після цього Керол, Анджела, Аманда, Крістін та Джанет – подали до суду. Вони стверджували, що мають отримати одну третину частки свого покійного батька від грошей свого дідуся. Але суддя не погодився.

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Жінки стверджували, що їхній дядько Террі та тітка С'юзен несправедливо вплинули на дідуся, змусивши його змінити заповіт і передати їм частку свого майна, що належить п'ятьом сестрам. Але їхню справу було відхилено суддею Високого суду Джеймсом Брайтвеллом, який заявив, що для розчарованого дідуся було "цілком розумно" виключити своїх онучок через їхні "дуже обмежені контакти" з ним в останні роки його життя.

Він заявив, що "докази навіть близько не переконують його" в тому, що Террі "примушував" свого батька або що С'юзен "контролювала" його таким чином, що це могло б поставити під сумнів його волю.

Суддя також відхилив твердження про те, що Ворд не мав "здатності" скласти заповіт 2018 року або що він був недійсним через "нестачу знань та схвалення" його наслідків.

Нагадаємо, мама програла справу про інвалідність на понад 760 000 євро через "компромат усіх часів". Вона стверджувала, що не могла працювати понад п'ять років через постійний біль у спині та шиї.

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