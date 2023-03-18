Обстріл Москви і області: відома відьма-некромантка зробила передбачення

Марія Тиха прогнозує, що гаряче у столиці РФ і передмісті може бути вже у квітні.

У Москві і Московській області в квітні може бути гаряче, будуть обстріли.

Там фіксуватимуть "прильоти" дронів і вибухи на військових об'єктах.

Про це розповіла екстрасенска, відьма-некромантка в інтерв'ю YouTube-каналу "Прогноз".

"Так, там якісь дрони повинні літати. Випадає лелека і собака - це те, що нам дали партнери. Роздоріжжя також випадає. Це означає, що під загрозою саме область. Кілька "прильотів" будуть показовими. А взагалі будуть по військових складах бити. Також падає карта серця - це емоції. Карта означає, що українці дуже сильно хочуть росіян налякати, щоб вони знали як це", - розповіла відьма.

Марія Тиха зазначила, що керівництво країни-агресорки після квітневих подій може намагатися приймати якісь рішення, буде ще інтенсивніше стягувати техніку і намагатися захистити свій повітряний простір.

"У Кремлі будуть намагатися прийняти якісь важливі рішення, щоб щось змінити. Вони знову будуть махати зброєю перед нами. Якісь закони можуть бути прийняті... Вони будуть зміцнювати ППО. У Москву і область будуть стягувати все, що тільки можна", - спрогнозувала екстрасенска.

Нагадаємо, раніше Тиха розповіла про відкриття другого фронту.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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